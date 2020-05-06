Министр труда: С 1 марта в России зарегистрировали 735 тысяч безработных

С 1 марта 2020 года в России зарегистрировано 735 тысяч безработных. Об этом сообщил 6 мая в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным министр труда и социальной защиты Антон Котяков.



Всего на данный момент в России 1,243 млн безработных. По словам Котякова, за последние два месяца работы лишились 208 тысяч человек. Расхождение с числом зарегистрированных министр объяснил тем, что за счет введения упрощенного порядка подачи документов с 12 апреля большее число людей воспользовалось сервисом. Подать заявку можно через портал «Работа в России» или портал Госуслуг. Также не требуется предоставлять трудовую книжку и иные документы, подтверждающие потерю работы, необходимые данные поступают из Пенсионного фонда.