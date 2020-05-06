Депутаты ЗакСа просят губернатора изменить порядок признания медиков пострадавшими от COVID-19

Депутаты Законодательного собрания направили губернатору Петербурга обращение, в котором требуют изменить порядок признания медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19. По их мнению, для получения компенсации достаточно того, что медик лечил таких пациентов и заболел. Как сообщает 6 мая пресс-служба депутата Михаила Амосова, обращение, помимо него, подписали Надежда Тихонова, Алексей Ковалёв и Александр Егоров. По их мнению, порядок признания медиков пострадавшими несправедлив, а процедура забюрократизирована. «Сама система «расследования», проводимого комиссией, которую формирует руководитель того же медицинского учреждения, где трудится пострадавший медицинский работник, создаёт условия для конфликта интересов, — считают подписанты. — Комиссия неизбежно должна будет возложить вину за случившееся либо на самого работника, либо признать ошибки в организации работы со стороны руководства медицинского учреждения».

Не устраивает депутатов также проведение расследования с целью установления конкретных фактов и сопутствующих обстоятельств возникновения заболевания — то есть возможного нарушения санитарно-эпидемиологического режима, режима труда, выхода из строя систем вентиляции и другого. «Весьма затруднительно установить место и обстоятельства заражения, так как медицинские работники изначально лишены возможности жить в условиях режима самоизоляции, что вытекает из характера их служебных обязанностей, — говорится в обращении. — Очевидно также, что никто из медиков, в силу их образования, не может намеренно стремиться к тому, чтобы ради получения материальных выгод заразиться смертельно опасным инфекционным заболеванием, вызываемым COVID-19». По мнению парламентариев, единственным и достаточным основанием для назначения компенсационной выплаты должно быть наличие коронавирусного заболевания у медицинского работника, участвовавшего в оказании помощи пациентам с COVID-19. Кроме того, выплата должна проходить через структуры, не связанные с комитетом по здравоохранению и территориальным фондом медицинского страхования.

В свою очередь лидер фракции Партия Роста в Законодательном собрании Оксана Дмитриева также обратилась к губернатору Александру Беглову. «Я считаю, что выплаты компенсации должны распространяться на всех медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в период эпидемии СOVID-19 вне зависимости от того, каким образом они заразились инфекцией, а в случае гибели медицинских работников компенсации должны получать их семьи, — заявила депутат. — По имеющимся данным, в настоящее время в Петербурге заболело более 250 медиков, причем в половине случаев заражение произошло не на рабочем месте. Разумеется — именно медицинские работники каждый день выходят из дома, используют общественный транспорт, имеют множество социальных контактов, а после работы возвращаются в свои семьи, в то время, когда большинство населения находится на самоизоляции». 2 мая к Беглову обратился депутат от «Яблока» Борис Вишневский. По его словам, нельзя исключать, что выделенные на выплаты средства постараются сэкономить, не признавая за обратившимися права на эти деньги. К примеру, в качестве причины смерти можно указывать пневмонию или сопутствующие заболевания, а факт заражения — не связывать с профессиональной деятельностью. Вишневский просит, чтобы все, кто работает с коронавирусной инфекцией, в случае заболевания имели право на выплаты автоматически, без бюрократических подтверждений и «без попыток установить процент их вины».