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06.05.2020 08:27
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«Самосвал проехал через Skoda и Renault»: на Таллинском у машины срезало заднюю часть

Серьёзное ДТП утром 6 мая собирает затор, пока небольшой, на Таллинском шоссе в сторону Ленобласти.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на шоссе перед пересечением с КАД столкнулись грузовой и легковые автомобили. «На светофоре у «Ленты» самосвал Volvo FM проехал через Skoda и Renault. На месте работают реанимация и скорая», - рассказывает очевидец. Одна из легковых машин получила сильные повреждения, лишившись багажника.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Видео с места ДТП публикует «Транспортный коллапс, Красное село». На записи видно, что из скорой достали носилки.

В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 8:18, составляет 1 балл. Это обычный показатель для апреля, но в последние дни на прошлой неделе пробки в это время уже достигали «двойки».

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