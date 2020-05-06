«Самосвал проехал через Skoda и Renault»: на Таллинском у машины срезало заднюю часть
Серьёзное ДТП утром 6 мая собирает затор, пока небольшой, на Таллинском шоссе в сторону Ленобласти.
Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на шоссе перед пересечением с КАД столкнулись грузовой и легковые автомобили. «На светофоре у «Ленты» самосвал Volvo FM проехал через Skoda и Renault. На месте работают реанимация и скорая», - рассказывает очевидец. Одна из легковых машин получила сильные повреждения, лишившись багажника.
Видео с места ДТП публикует «Транспортный коллапс, Красное село». На записи видно, что из скорой достали носилки.
В целом загруженность дорог Петербурга, по данным на 8:18, составляет 1 балл. Это обычный показатель для апреля, но в последние дни на прошлой неделе пробки в это время уже достигали «двойки».