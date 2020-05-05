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05.05.2020 22:20
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Кудашов: СКА чувствовал в себе силы достичь главной цели, остановка сезона — это очень грустно

Главный тренер хоккейного клуба СКА Алексей Кудашов подвел итоги сезона для армейской команды. В интервью официальному сайту КХЛ, во вторник, 5 марта, он выразил сожаление, что чемпионат пришлось завершить досрочно.

«Конечно, остановка сезона и отсутствие хоккея — это очень грустно. Мы, тренеры, народ одержимый — не можем без игр и тренировок, наш режим работы выработался за много сезонов. Команда к плей-офф набрала хороший ход, мы не проигрывали с 21 января вплоть до остановки сезона, одержав 16 побед. Все хотели продолжить выступление, в коллективе была отличная атмосфера, команда чувствовала в себе силы достичь главной цели», — подчеркнул Кудашов.

Хоккейный клуб СКА занял второе место в таблице Западной Конференции. В плей-офф петербуржцы в первом раунде обыграли «Витязь» со счетом 4-0 в серии. Перед стартом второго раунда лига приостановила сезона, а после и вовсе объявила о его досрочном завершении. Открытым остается вопрос о чемпионстве. Официальных комментариев на этот счет лига пока что не дала.

Ранее стало известно, что СКА покинули шесть хоккеистов, трое из них перешли в клубы НХЛ, в том числе 21-летний вратарь Алексей Мельничук.

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