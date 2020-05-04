Нефть растёт в цене. Brent почти 29 долларов за бочку

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,6% и достигла отметки $27,92 за баррель, свидетельствовали данные торговой площадки на 23:10 мск.



Стоимость июньского фьючерса нефти WTI растет на 7,17% и находится на отметке $21,20 за баррель.

