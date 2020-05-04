Когда в Петербурге закончится школьный учебный год.

— Никто в таком формате до сих пор массово не работал. Причём не только у нас — нигде в мире. В этом не было необходимости. Все наши опасения по готовности системы образования к дистанту касались трёх вопросов. Достаточно ли у нас технологических возможностей — начиная от цифровых платформ и заканчивая планшетами у ребят. Что у нас с образовательным контентом — это ведь не просто оцифрованный учебник, но и специальные ролики, и обучающие игры, и всевозможные образовательные тренажеры. И насколько готовы к работе в цифровой среде педагоги.

Купить такое количество планшетов быстро невозможно — партии подобного размера заказываются у производителя заранее. А нам они были нужны сразу — к началу дистанционного учебного процесса. Поэтому мы обратились к бизнесу — планшеты собирали со складов буквально по всей стране. Мы очень благодарны компании «Марвел-КТ», которая раздобыла для ребят больше 4 тысяч гаджетов. Потом подключились Сбербанк, «Сэтл-групп», национально-культурная автономия Санкт-Петербурга, Сетевое предприятие «Росэнерго», «Бэст-инжиниринг», хоккейный клуб СКА, СК «Орион плюс», МАЭРСК, Клуб лидеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Часть техники передали неравнодушные петербуржцы. Акцию #неканикулы провели вместе с «Фонтанкой».

— С заявлениями на предоставление в аренду техники в школы обратилось около 17 тысяч человек. Во многих случаях речь шла о дополнительных гаджетах, потому что в семье несколько детей или компьютер нужен родителям, которые работают удаленно.

По всем трём направлениям нам оперативно пришлось решать целый ряд вопросов. Дистанционное обучение работает в Петербурге вполне успешно уже несколько лет — для детей с ограниченными возможностями здоровья. На постоянной основе в этой системе учатся 3,5 тысяч человек. Но в петербургских школах больше полумиллиона учащихся. Поэтому первое, что пришлось делать, срочно расширять систему под принципиально другое количество пользователей.

— Что касается содержания, то с одной стороны, у педагогов был большой выбор — это и наш городской контент (создан по всем основным предметам — кроме иностранных языков, есть только английский), и федеральный — от Российской электронной школы (РЭШ). Частные платформы бесплатно предоставили свои наработки. Но с другой стороны, во всем этом разнообразии нужно было сориентироваться, понять, как с этими платформами работать. Большинство наших педагогов прошли обучающие вебинары. Хотя понятно, что быстро включиться получилось не у всех. Но первый шок от перехода на дистанционное обучение прошёл довольно быстро. Причём в такой последовательности: сначала у детей, потом у педагогов. Труднее всего преодолевают это испытание родители.

Всего собрали 10 095 планшетов и ноутбуков! И обеспечили всех, кто действительно нуждался в помощи. Хочу сказать всем огромное спасибо — наш город ещё раз показал свой настоящий петербургский характер! Те семьи, где до сих пор не было компьютера, надо было подключить к интернету — в этом тоже помогли спонсоры: больше 4 тысяч сим-карт предоставили «Билайн» и «Теле2». Так что организацией дистанционного образования занимался — без преувеличения — весь город.

— Учебный год в петербургских школах заканчивается 22 мая. До конца занятий обучение будет проводиться в дистанционном формате — мы следуем рекомендациям главного санитарного врача. Основная школьная программа завершена в апреле, в мае будет идти только повторение пройденного. Поэтому правительством города было принято решение: дать возможность детям закончить занятия по заявлению родителей. В этом случае итоговые оценки будут выставлены досрочно, и ученик может отправляться на каникулы.

— Вопрос про 10 классы: смогут ли они закончить учебу раньше? Одиннадцатиклассники ждут, когда у них появится время и возможность готовиться к ЕГЭ, переживают из-за того, что дистанционная учёба с домашними заданиями плюс подготовка к ЕГЭ у многих занимает 10–14 часов в день и больше. Планируется ли аттестация по другим предметам, когда и как будут выставлены оценки за четверть и за год?

Как это ни удивительно — на дистанте контакт родителей со школой стал гораздо теснее. В обычной жизни как: отправили ребёнка в школу — и больше не переживают. А сейчас весь процесс — на глазах. И родители видят, какой гигантский труд приходится проделывать педагогам. На нашем педагогическом небосклоне за этот месяц появились новые звездочки, которые в этом цифровом мире находят новые интересные возможности работы. В целом же обучение цифровым компетенциям идёт в таких необычных условиях очень быстро.

— Да, ребята будут сдавать только два предмета — русский язык и математику. Это решение принято на федеральном уровне. Окончательные даты проведения экзаменов будут определены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. Предварительно основные государственные экзамены (ОГЭ) для выпускников 9-х классов пройдут в период с 9 июня по 31 июля. Их должны сдать почти 46 тысяч петербургских школьников. Но даты могут поменяться.

— 9 классы в Санкт-Петербурге будут сдавать на ОГЭ только 2 предмета (русский и математика)? Это уже официальная информация?

В помощь выпускникам на телеканале «Санкт-Петербург» запущен специальный проект «Челлендж» — подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. На ютуб-канале Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий лучшие преподаватели петербургских вузов и педагоги школ проводят онлайн-консультации. Всего таких консультаций будет более 150 по ЕГЭ и 23 по ОГЭ.

Это решение касается всех школьников, кроме учеников выпускных классов — 9 и 11, они в обязательном порядке должны учиться до 22 мая. Сроки Государственной итоговой аттестации Министерством просвещения перенесены на июнь, у ребят будет достаточно времени на подготовку. Таким образом, десятиклассники тоже могут уйти на каникулы прямо сейчас и досрочно получить итоговые оценки.

— Если не введён режим карантина или ЧС, на каком основании ограничивают конституционное право граждан на получение образования? И что сейчас за клоунада с якобы «добровольными» заявлениями о досрочном окончании учебного года? Почему нет ясной и юридически грамотной позиции властей: из-за эпидемической угрозы мы вводим карантин, и на этом основании отменяем очные занятия в школах, или эпидемической угрозы нет, поэтому мы не вводим карантин, занятия продолжаются и никаких ограничений нет?

— Повторение и обобщение в начале учебного года пройденного ранее материала — обычная практика. Мы хорошо понимаем, что нынешняя школьная весна стала испытанием и для школьников, и для педагогов, и для родителей. Эксперты системы образования со всего мира обращают внимание на то, что знания, полученные детьми в этот сложный период, будут скорее всего не такого качества, как обычно. Поэтому в первой четверти нового учебного года повторению пройденного материала будет уделено особое внимание.

— Планируется ли возвращаться в той или иной форме к разделам программы четвертой четверти, пройденным дистанционно, в следующем учебном году?

— Конституционные права граждан никто не нарушает — занятия в школах в дистанционном формате продолжаются. Речь идёт только о возможности досрочно получить итоговые оценки, подтверждающие, что программа учебного года была пройдена.



Эпидемиологическая ситуация в городе сложная, все решения принимаются на основании предписаний главного санитарного врача. Если занятия в школах полностью отменить до завершения программы, их обязательно потом нужно будет наверстать в другое время, например в счёт летних каникул. Поэтому были приложены огромные усилия, чтобы обучение и освоение программы сохранить — но организовать его в дистанционном режиме.



— Почему везде сообщают, что правительство приняло решение о дистанционном обучении, о досрочном окончании учебного года, а по факту нас заставляют писать заявления, как будто бы это наше решение?



— Существует два разных решения. Решение о дистанционном режиме обучения продлено до конца учебного года, то есть до 22 мая, это обусловлено сложной эпидемиологической ситуацией. Второе решение — о возможности получить досрочную аттестацию — основано на том, что в апреле основная учебная программа завершена во всех классах, кроме выпускных. Хочу подчеркнуть слово «возможности». Если для дальнейшего соблюдения режима самоизоляции вы хотите отправить ребёнка к бабушке или уехать вместе с ним на дачу — это не скажется на годовых оценках. В этом случае вы пишете соответствующее заявление. Если хотите учиться до 22 мая — это ваш выбор. Никто не вправе заставлять вас принимать то или иное решение.



— Почему школы всячески препятствуют написанию заявления о досрочной аттестации и грозят санкциями к детям в следующем учебном году?



— Почти половина всех учащихся 1–8 и 10 классов (более 200 тысяч) выразили желание получить в этом учебном году досрочную аттестацию. Мне неизвестно о том, что кто-то препятствует выбору родителей. Ни о каких санкциях не может быть речи. Но если где-то такие ситуации возникают — прошу информировать об этом комитет по образованию, будем принимать меры.



— Почему одни школы района сами предлагают родителям досрочно завершить учебный год, а другие скрывают такую возможность? Досрочный уход на каникулы чем-то грозит школе и учителям? Из нашей школы я буквально пытаюсь вырвать досрочную аттестацию.



— Досрочная аттестация ничем не грозит ни школе, ни учителям, ни ученикам. От родителей требуется только написать заявление, и досрочная аттестация будет проведена. Но поскольку сама ситуация необычна, вероятно, в некоторых школах хотят дополнительно убедиться в правильности своих действий.



— Почему в некоторых школах учителя отговаривают родителей от досрочной аттестации?



— Повторю ещё раз: ситуация действительно нестандартная. И директора школ, и педагоги сталкиваются с подобным решением впервые — и, вероятно, хотят лишний раз все перепроверить.



— Что делать, если учителя не проводят заявленные онлайн-уроки, а только отправляют тонны заданий и новые темы для изучения?



— При организации обучения с применением дистанционных технологий педагог может использовать как традиционные средства: учебники, пособия, рабочие тетради, задачники, так и специализированные ресурсы в Интернете. Обязательных стандартов пока не выработано. Конечно, всевозможные варианты видеоконференций ребятам нравятся больше. Но для их применения у всех участников урока (учеников и учителя) должны быть не только компьютеры или планшеты, но и скоростной Интернет, веб-камеры, микрофоны. А главное — все должны уметь работать с соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Поверьте, педагоги больше всех заинтересованы максимально быстро освоить дополнительные инструменты. Но не всегда имеют для этого технические возможности.



— На каком основании, вопреки указу президента, районам СПб пришли указания срезать коэффициенты и часы по внеурочке учителям? Что приведет к снижению зарплаты учителя до 25–30 % . Дырку в бюджете теперь заработной платой учителей планируется закрывать?



— Заработная плата учителей, работающих сегодня в дистанционном режиме, сохранена в полном объеме. Это принципиальная позиция правительства Санкт-Петербурга. И это правильно, потому что нагрузка у педагогов в новых условиях только увеличилась. Им приходится в высоком темпе осваивать новые форматы работы, привыкать добиваться от ребят освоения программы совершенно новыми методами.



Также сохранена и зарплата тем сотрудникам системы образования, которые временно не работают. Например, воспитателям детских садов. Мы неукоснительно следуем указу президента о нерабочих днях, согласно которому зарплата должна выплачиваться в полном объеме.



— Имеет ли право администрация школы урезать заработную плату учителям в конце года? Например, вынуждая отказаться от ставки лаборанта или других должностей по совместительству?



— Решение о том, какие ставки нужны школе и кто их должен занимать, принимает директор. Это его прямая обязанность — распределить нагрузку между сотрудниками наиболее рациональным образом. Директор точно не имеет право снизить заработную плату — при сохранении нагрузки. А вот решать вопросы совместительства — право руководителя, при неукоснительном соблюдении трудового законодательства.



— У меня вопрос по оплате труда классного руководителя. В школах Центрального района в расчетных листах с сентября 2019 года ликвидировали графу «Классное руководство». Объяснили, что эта сумма теперь входит в почасовую оплату. То есть мне как классному руководителю неведомо, сколько денег я за эту работу получаю. В мае 2019 года, когда эта информация не скрывалась, за классное руководство я получала 900 рублей. Да! Это не опечатка. Девятьсот рублей. Общая сумма зарплаты была точно такой же, как и сейчас. Вопрос. Где мои деньги за эту не самую легкую работу?



— В прошлом году губернатор Санкт-Петербурга принял решение внедрить единый механизм начисления надбавок за классное руководство. Он начал действовать 1 сентября 2019 года. В среднем надбавка составила 5000 рублей в месяц. А с 1 сентября 2020 года по решению президента будут введены дополнительные надбавки — еще 5000 рублей. Причем вторая выплата не заменит первую — классные руководители будут получать за свой труд дополнительно к зарплате около 10 тысяч рублей.



Если по какой-то причине надбавку за классное руководство вы получаете в ненадлежащем размере — с этой ситуацией нужно предметно разбираться.



— Когда учителей обяжут принимать работы детей только через порталы дистанционного обучения, рекомендованные комитетом по образованию Санкт-Петербурга, а приём работ на личные e-mail запретят? Можно даже промониторить, как работают учителя, просто зайдя на выбранный школой портал. И сэкономить на зарплатах тех учителей, которые так и не осилили регистрацию на сайте. Потому что чем они занимаются и почему родители должны вести реестры личных e-mail учителей, где вообще находятся оценки — неясно.



— Если до перехода на дистант учитель с платформой дистанционного образования не работал, ему непросто с ней освоиться в короткие сроки. Кроме того, в условиях самоизоляции педагоги ведут занятия не со своего рабочего места, а из дома. Даже в самых сильных с точки зрения дистанционной подготовки школах, учителя испытывали огромный стресс — потому что привычный компьютер со всеми закачанными в него программами остался в классе. А на домашнем все нужно было начинать заново.



Поэтому мы должны быть благодарны педагогам, которые в процессе освоения дистанционных технологий постоянно взаимодействовали со своими учениками через все доступные каналы коммуникаций: электронную почту, телефон, социальные сети, мессенджеры. Было бы крайне несправедливо наказывать кого-то из них рублем в нынешней ситуации. Равно как не стоит порицать и тех родителей, которые не сумели пока освоить работу сервиса «Электронный дневник», где находятся все оценки их детей.



— У меня сын учится не в простой школе, а в лицее, который позиционирует себя чуть ли не математическим. Но, в отличие от многих школ, преподаватели не смогли организовать удаленное обучение, совсем. Можно ли вместо полной отмены обучения в мае организовать хотя бы удаленные занятия по компьютерной грамотности и информатике? Уверен, что все ресурсы в школах есть, вопрос желания или же строгого приказа управляющих органов.



— Обучение в мае не отменено — занятия будут проходить в дистанционном режиме до 22 мая. Нерабочими в соответствии с указом президента во всех образовательных организациях (кроме дежурных детских садов) будут только дни с 6 по 8 мая.



Что касается занятий для учителей и директоров школ — их организует Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий. Многие педагоги уже успели пройти такую подготовку. Наша задача сегодня — дать возможность всем учителям освоить переход на дистанционный режим работы, пройти нужную переподготовку.



— Почему правительство СПб не рассматривает системы дистанционного обучения, разрабатываемые санкт-петербургскими разработчиками? В этих системах реализовано не просто дистанционное обучение, но и возможность интерактивного взаимодействия преподавателей, учеников и много другое. Например, Московский областной учебный центр при правительстве МО может вести на этой системе свои занятия, а в нашем городе нет?



— Система дистанционного обучения, разработанная Санкт-Петербургским центром оценки качества образования и информационных технологий, также имеет интерактивные функции. Эти функции есть и в других системах, которыми пользуются петербургские школы. Мы не стали ограничивать возможности образовательных организаций — каждая выбирала систему, с которой ей было удобнее работать.



Мы внимательно изучаем сейчас и опыт освоения дистанционного обучения наших школ, и опыт коллег из других регионов. Ни один из существующих сегодня дистанционных порталов образования не даёт пока идеальной картины — все нуждаются в тех или иных доработках. Но мы уже хорошо понимаем, к чему надо стремиться.



— В нашей школе дистанционные занятия в «зуме» ведут только учителя иностранных языков. Остальные высылают задания, страницы в учебнике и презентации. Вроде бы все ничего, но дети изголодались по живому общению с одноклассниками и учителями (на иностранный язык бегут как на праздник). Можно учителей обязать хотя бы пару уроков в неделю проводить онлайн? Этого хотят дети, и их это очень мотивирует! Школа во Фрунзенском районе, 4 класс.



И еще: зарплата у учителей одинаковая, при этом кто-то работает с 8 утра и до позднего вечера без выходных, а кто-то ни черта не делает от слова совсем (типа не умеют, нет Интернета и т. п.). Можно ли их временно освободить от работы и от зарплаты, добавив тем, кто работает?



— Живого общения не хватает не только ученикам, но и самим учителям, которые давно мечтают вернуться к доске. И мы надеемся, что 1 сентября вся система образования начнёт работать в обычном режиме. Что касается репрессивных методов воздействия, это не петербургский подход. В сложной ситуации учителя оказались не по собственной вине, а в силу чрезвычайных обстоятельств. Мы должны помочь им адаптироваться к новым реалиям. И очень приятно, что большинство руководителей образовательных организаций, так же как и родителей, это хорошо понимает.



— Как сочетается выкладывание работ в группе класса «ВКонтакте» с законом о персональных данных? Родители всего класса могут смотреть видео с твоим ребенком, смотреть его работы и почерк — меня это не устраивает. Но иначе моему ребенку не поставят оценки. В нашем классе, помимо необходимости быть в группе «ВК», учитель требует быть участником чата «Вотсапп», телефон постоянно тренькает, туда выкладывается то, что не выкладывается в группу «ВК» (и некоторые задания, важная информация). Плюс разные видео с ерундой приходят на телефон от родителей, и даже фейки от учителя и администрации школы (про вертолеты, которые обеззараживают район и срочно всем закрыть окна). В Zoom за весь месяц было 4 урока английского и 2 урока русского (видимо, для отчетности), плюс полное непонимание учителя, что уроки нужны в том же Zoom, чтобы дети видели друг друга, ведь они месяц дома сидят. В мае учиться отказываемся по предложенной системе, благо оценок достаточно набрано.



— В частной жизни мы сами выбираем, какими мессенджерами пользоваться, в какие социальные сети заходить, в какие группы вступать. Но если школа налаживает коммуникацию через WhatsApp или сеть «ВКонтакте» — значит, для большинства детей, родителей и учителей этот способ удобен.



К закону «О персональных данных» не относится информация, которую человек распространяет о себе сам. Но я готова согласиться с тем, что новые форматы информационного взаимодействия, в том числе и дистанционное образование, ставят перед нами множество совершенно непривычных вопросов. Нам придётся искать компромисс между необходимостью и удобством, между скоростью получения знаний и их глубиной. Таких вопросов будет ещё достаточно — и мы вместе будем искать на них ответы.



— Будут ли разработаны какие-то нормативы по охране труда детей в зависимости от их возраста при дистанционном обучении? Сколько времени должен продолжаться урок online, сколько часов в день ребёнок может смотреть в экран компьютера, сколько уроков в день может быть, каковы должны быть перемены и т. д. ? И как все это увязать со школьной программой и с удачной сдачей государственных экзаменов?



— Такие нормативы есть, они прописаны в постановлении главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»». При организации обучения с применением электронных средств и дистанционных образовательных технологий школы руководствуются в том числе этими правилам. Для начальной школы комитетом по образованию утверждены дополнительные методические рекомендации.



При дистанционном обучении ребёнок не должен проводить все учебное время перед экраном — у него обязательно есть работа с учебником, с рабочей тетрадью. Но очевидно, что само расписание занятий в дистанте должно существенно отличаться от обычного школьного. Над этим мы сейчас тоже работаем.



— Собираются ли разрабатывать школьные платформы для дистанционного обучения или будут идти в направлении глобализации, то есть единой платформы для нашей большой и многонациональной страны?



— Сегодня и у регионов, и у отдельных школ есть возможность как разрабатывать собственные платформы, так и выбирать из того, что постоянно появляется на рынке информационных технологий. Вынужденный переход на дистанционное обучение только увеличит количество новых интересных платформенных решений. Национальный проект «Образование» предполагает создание платформы, которая будет аккумулировать лучшие решения в едином облаке. Но при этом у школ всегда будет выбор, какое из собранных там решений выбрать.



— Будут ли организованы курсы по ликвидации компьютерной безграмотности учителей наших школ?



— Курсы по ликвидации компьютерной безграмотности — нет. Курсы повышения квалификации — да. И они уже активно проводятся.



— Будет ли организован школьный прокат компьютеров для малоимущих и многодетных?



— Он уже организован. На руках у школьников сейчас — более 10 тысяч планшетов и ноутбуков, которые были выданы им в школах во временное пользование.



— Ранее на 6 мая была запланирована подача заявлений родителей в летние городские лагеря. В Москве до августа пока не планируют летний отдых детей вообще, но никакой конкретики, куда определить ребенка, если родители работают. Лагеря действительно могут не открыться, но хочется хотя бы приблизительного понимания ситуации, что делать, если... Будут группы в дежурных школах без выездных мероприятий? Работодателя обяжут давать одному из родителей отпуск [за свой счет]?



— Вопрос о летней оздоровительной кампании, в том числе о работе городских лагерей, которые обычно открываются на базе школ, пока открыт. Решение о форме и сроках проведения летней оздоровительной кампании будет принято с учетом эпидемиологической ситуации и позиции главного санитарного врача.



— А что делать родителям, если дети закончат учебу раньше? Как будет организован детский отдых? Мы всегда на две смены отправляли в лагерь, бабушек нет. А с досрочным окончанием учебного года будет вообще катастрофа.



— Хочу ещё раз повторить: учебный год не заканчивается досрочно — занятия будут идти до 22 мая. Получать досрочную аттестацию или нет — решают сами родители. С оздоровительными лагерями вопрос пока открыт — решение о форме и сроках проведения летней оздоровительной кампании будет принято с учетом эпидемиологической ситуации и позиции главного санитарного врача.



— По открытию садиков вопрос: когда начнут работать д/сады (не дежурные группы)?



— Детские сады на время действия противоэпидемических мер остаются закрытыми. В соответствии с указом президента и постановлением правительства Санкт-Петербурга ограничения действуют до 12 мая. Дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Пока работают только дежурные группы, которые открыты в отдельных образовательных учреждениях во всех районах города.

