В Петербург вернули 340 туристов из Юго-Восточной Азии. Следующие две недели за ними будут следить врачи и полиция

В Пулково совершил посадку спецрейс, эвакуировавший на родину застрявших в Таиланде россиян. В Петербурге их ждут анализы на коронавирус, дезинфекция багажа и развозка до мест самоизоляции.

По данным сервиса Flightradar, рейс «Аэрофлота» Бангкок — Петербург — Москва приземлился в 19:18 четвёртого мая. Минтранс информировал, что в Пулково самолёт покинут 108 пассажиров, остальные полетят в столицу.

Смольный рассчитывает увидеть 110 человек, большинство из которых жители Петербурга и области. После санитарного контроля их доставят до квартир с постановлением о домашнем карантине, иногородних приглашают самоизолироваться в пансионате «Заря».