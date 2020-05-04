В Петербург вернули 340 туристов из Юго-Восточной Азии. Следующие две недели за ними будут следить врачи и полиция
В Пулково совершил посадку спецрейс, эвакуировавший на родину застрявших в Таиланде россиян. В Петербурге их ждут анализы на коронавирус, дезинфекция багажа и развозка до мест самоизоляции.
По данным сервиса Flightradar, рейс «Аэрофлота» Бангкок — Петербург — Москва приземлился в 19:18 четвёртого мая. Минтранс информировал, что в Пулково самолёт покинут 108 пассажиров, остальные полетят в столицу.
Смольный рассчитывает увидеть 110 человек, большинство из которых жители Петербурга и области. После санитарного контроля их доставят до квартир с постановлением о домашнем карантине, иногородних приглашают самоизолироваться в пансионате «Заря».
«В течение 14 дней прибывшим необходимо соблюдать карантин, за которым будут следить медики и полицейские», — сообщают в пресс-службе.
Ещё один вывозной рейс в Пулково приняли ранним утром, встретив 230 (по информации Минтранса, 221) путешественников из Денпасара. Ещё 161 эвакуированный из Индонезии направился в Шереметьево.
По статистике Университета Джонса Хопкинса, в Таиланде на сегодняшний день подтверждено 2 987 случаев коронавирусной инфекции, 54 человека скончались. В Индонезии 11 587 случаев и 864 смерти.