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04.05.2020 19:54
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В Петербург вернули 340 туристов из Юго-Восточной Азии. Следующие две недели за ними будут следить врачи и полиция

В Пулково совершил посадку спецрейс, эвакуировавший на родину застрявших в Таиланде россиян. В Петербурге их ждут анализы на коронавирус, дезинфекция багажа и развозка до мест самоизоляции.

По данным сервиса Flightradar, рейс «Аэрофлота» Бангкок — Петербург — Москва приземлился в 19:18 четвёртого мая. Минтранс информировал, что в Пулково самолёт покинут 108 пассажиров, остальные полетят в столицу.

Смольный рассчитывает увидеть 110 человек, большинство из которых жители Петербурга и области. После санитарного контроля их доставят до квартир с постановлением о домашнем карантине, иногородних приглашают самоизолироваться в пансионате «Заря».

«В течение 14 дней прибывшим необходимо соблюдать карантин, за которым будут следить медики и полицейские», — сообщают в пресс-службе.

Ещё один вывозной рейс в Пулково приняли ранним утром, встретив 230 (по информации Минтранса, 221) путешественников из Денпасара. Ещё 161 эвакуированный из Индонезии направился в Шереметьево.

По статистике Университета Джонса Хопкинса, в Таиланде на сегодняшний день подтверждено 2 987 случаев коронавирусной инфекции, 54 человека скончались. В Индонезии 11 587 случаев и 864 смерти.

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Комментарии (11)

yaprotiv
карантин у этих граждан будет также соблюдаться как у всей России? Завтра ждем их в метро?
Гость
Зачем?! Зачем возвращать тех, кто не думал своей головой перед тем ,как уехать?! Считаю, что не стоило возвращать, в данный период ,никого, пусть бы оставались там где они были , пока не пройдёт пик заболеваемости и ситуация не окажется под контролем!
VF812
Добро пожаловать, конечно, домой...
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