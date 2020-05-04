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Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
04.05.2020 19:25
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Власти раздадут нуждающимся в помощи жителям Курганской области поросят и телят

Жителям Курганской области, потерявшим доход из-за коронавируса, раздадут картофель, поросят или телят с запасом кормов. Меру запустят с середины мая, сообщил 4 мая губернатор региона Вадим Шумков в своем аккаунте в Instagram.

В первую очередь таким образом планируют подстраховать тех, кто потерял работу, либо работает, но относится к малообеспеченным. Получателю бесплатно выдадут или семена картофеля, или двух поросят, или телёнка. «Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался, либо готов расшириться, подтвердив определенные условия», — написал Шумков.

Категории получателей, критерии и порядок предоставления помощи проработают на майских праздниках.

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Комментарии (5)

W Bons
живыми или в виде банок тушёнки ?
hal9000
Фигасе корова...корова сейчас стоит уйму денег..а поросенок..я бы тоже взял..да кто мне даст..
krasnonosov
А москвичам по указу мэра будут раздавать северных оленей.
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