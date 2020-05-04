Власти раздадут нуждающимся в помощи жителям Курганской области поросят и телят
Жителям Курганской области, потерявшим доход из-за коронавируса, раздадут картофель, поросят или телят с запасом кормов. Меру запустят с середины мая, сообщил 4 мая губернатор региона Вадим Шумков в своем аккаунте в Instagram.
В первую очередь таким образом планируют подстраховать тех, кто потерял работу, либо работает, но относится к малообеспеченным. Получателю бесплатно выдадут или семена картофеля, или двух поросят, или телёнка. «Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался, либо готов расшириться, подтвердив определенные условия», — написал Шумков.
Категории получателей, критерии и порядок предоставления помощи проработают на майских праздниках.