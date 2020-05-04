На Украине продлили карантин до 22 мая. Но открытым кафе разрешат работать
4 мая правительство Украины продлило действие карантина в стране почти на три недели, до 22 мая, об этом сообщается на его сайте.
Однако документ о продлении карантина принят с возможностью его доработки в течение двух дней, так как в нем будут предусмотрены послабления на введенные ограничения, заявил по итогам внеочередного заседания кабинета министров премьер Денис Шмыгаль. Он отметил, что продление карантина не повлияет на начало смягчения карантинных ограничений, которые запланированы на 11 мая. «Важный момент, сигнал для бизнеса, с 11 мая готовьте свои заведения для открытия. Смягчение состоится», — добавил премьер Шмыгаль.
Денис Шмигаль: З 11 травня ми починаємо зняття перших карантинних обмежень@Denys_Shmyhal— Кабмін України (@Kabmin_UA) May 4, 2020
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«Изменения касаются продления карантина до 22 мая на территории страны. Снимаем определенный ряд запретов, которые действовали на территории страны. Разрешаем работу летних террас ресторанов, которые расположены под открытым небом. Позволяем работу определенных мероприятий культуры. Но все это на усмотрение того или иного учреждения культуры. Также разрешаем работу адвокатов, нотариусов», — заявил на заседании министр здравоохранения Максим Степанов.
При этом данное постановление подразумевает возможность ужесточения карантина в отдельных областях решением местных комиссий по чрезвычайным ситуациям после 11 мая. На данный момент — это Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области.