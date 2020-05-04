На Украине продлили карантин до 22 мая. Но открытым кафе разрешат работать

4 мая правительство Украины продлило действие карантина в стране почти на три недели, до 22 мая, об этом сообщается на его сайте.



Однако документ о продлении карантина принят с возможностью его доработки в течение двух дней, так как в нем будут предусмотрены послабления на введенные ограничения, заявил по итогам внеочередного заседания кабинета министров премьер Денис Шмыгаль. Он отметил, что продление карантина не повлияет на начало смягчения карантинных ограничений, которые запланированы на 11 мая. «Важный момент, сигнал для бизнеса, с 11 мая готовьте свои заведения для открытия. Смягчение состоится», — добавил премьер Шмыгаль.

