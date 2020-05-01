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01.05.2020 17:31
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В Финляндии число заражений коронавирусом превысило 5000, умерли 218 человек

В соседней Финляндии число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 5051, из них за последние сутки был диагностирован 91. Об этом 1 мая сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития страны THL.

По информации THL, за последние сутки скончались семь человек, общее число летальных исходов увеличилось до 218. Медианный возраст погибших — 84 года. Более чем у 90% тех, кто не выжил, были хронические заболевания, в основном болезни сердца и диабет.

В больницах остаются 185 человек, из них 49 борются с болезнью в отделениях интенсивной терапии.

По предварительным данным, выздоровели как минимум 3000 человек.

Заболеваемость COVID-19 в Швеции, Дании, Норвегии, Эстонии и Финляндии (сверху вниз)
Заболеваемость COVID-19 в Швеции, Дании, Норвегии, Эстонии и Финляндии (сверху вниз)Фото: THL

Ранее THL заявил, что будет исследовать сточные воды, чтобы создать карту распространения COVID-19 среди населения. Также учёные методом случайной выборки в столичном регионе проверяют местных жителей на наличие антител. Первые 500 образцов показали, что очень немногие выработали антитела к новому коронавирусу в больничном округе Хельсинки и Уусимаа (HUS). Из 516 проанализированных образцов 11 оказались положительными на коронавирус, из них 9 были проверены с помощью теста на нейтрализацию. Из них только один образец дал положительный результат.

«Тест на нейтрализацию достоверно измеряет наличие функциональных антител. Эти антитела также наиболее вероятно указывают на развитие по меньшей мере кратковременного защитного иммунитета. Однако до сих пор нет данных о том, какой иммунный ответ создает защиту», - говорит исследователь THL Мерит Мелин.

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Комментарии (4)

Oleg_I
Ruotsi пошли в уверенный отрыв от преследования. Отдельно удивляет, что летальность в Финляндии от ковида получается выше в 5 раз. Или у них в ЕС такая плохая медицина, или у нас в России такая хорошая статистика.
Igrach
Самое маленькое количество заболевших и те. которые скончались в Европе держит Болгария - 1555 заболели и 66 умерли от COVID-19. На 7 000 000 население
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