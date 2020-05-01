В Финляндии число заражений коронавирусом превысило 5000, умерли 218 человек

В соседней Финляндии число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 5051, из них за последние сутки был диагностирован 91. Об этом 1 мая сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития страны THL. По информации THL, за последние сутки скончались семь человек, общее число летальных исходов увеличилось до 218. Медианный возраст погибших — 84 года. Более чем у 90% тех, кто не выжил, были хронические заболевания, в основном болезни сердца и диабет.

В больницах остаются 185 человек, из них 49 борются с болезнью в отделениях интенсивной терапии. По предварительным данным, выздоровели как минимум 3000 человек.

Заболеваемость COVID-19 в Швеции, Дании, Норвегии, Эстонии и Финляндии (сверху вниз) Фото: THL