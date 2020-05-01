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01.05.2020 12:37
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«Герой Иван Сивко» спасает нефтерудовоз, севший на мель под Петербургом

Порожний нефтерудовоз 58М застрял в Неве на границе Кировского и Тосненского районов Ленобласти. Об этом 1 мая сообщает 47news.

По данным издания, на борту находятся 11–12 членов экипажа. Инцидент произошел около 8.30 утра 30 апреля — судно село на мель в районе Больших Порогов. Нефтерудовоз шел с пустым трюмом из Петербурга в Череповец. Как рассказали 47news в ФБУ «Волго-Балт», по предварительной информации, в происшествии виновата ошибка экипажа. Выталкивать судно будет озерный буксир «Герой Иван Сивко». Вода в реке сильно упала, так что как быстро удастся справиться — неизвестно.

После снятия с мели судно осмотрят и в зависимости от характера повреждений либо отправят на ремонт, либо нефтерудовоз продолжит свой путь.

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