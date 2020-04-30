В Петербурге медиков на время работы с COVID-19 начнут селить в гостиницах

Власти Петербурга готовы в ближайшие дни начать расселять медиков по гостиницам. За счет этого получится снизить риск заражения коронавирусом их семей, сообщил вице-губернатор Владимир Княгинин.



«На днях будет развернута система, когда мы врачей будем селить на время работы с COVID-19 за пределами дома, в гостиницах, обеспечивая им нормальные условия жизни в этот период», — заявил Княгинин 30 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Напомним, что сегодня глава Центра им. Алмазова рассказал, что в Петербурге распространение коронавируса шло через семьи врачей. Заболел 251 медик.