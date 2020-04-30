FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
73.69р80.05р
СРОЧНО

В Петербурге 336 случаев заражения коронавирусом

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 12:41
3
Печать

Глава Центра им. Алмазова рассказал, что в Петербурге распространение коронавируса шло через семьи врачей

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, глава Центра им. Алмазова Евгений Шляхто 30 апреля рассказал о том, как в Северной столице заболели больше двух сотен медработников. По его словам, город не был готов к тому, что один за другим будут выходить из строя стационары, — удар пришел с тыла.

Распространение коронавируса шло в том числе в семьях медицинских работников, которые работают в учреждениях города. И через них инфекция, по словам Шляхто, расходилась по разным стационарам.

«Я вдруг осознал, как много жен и мужей наших сотрудников работает в других стационарах», — заявил он, говоря про возглавляемый им Центр имени Алмазова.

Напомним, что инфекционная больница им. Боткина с начала эпидемии коронавируса приняла на лечение 251 заразившегося медработника.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

igoruha
Он вдруг осознал ))) А до этого что мешало ?До чего же они там все тупые и
😷⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/vmaske
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний