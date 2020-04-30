Глава Центра им. Алмазова рассказал, что в Петербурге распространение коронавируса шло через семьи врачей

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, глава Центра им. Алмазова Евгений Шляхто 30 апреля рассказал о том, как в Северной столице заболели больше двух сотен медработников. По его словам, город не был готов к тому, что один за другим будут выходить из строя стационары, — удар пришел с тыла.



Распространение коронавируса шло в том числе в семьях медицинских работников, которые работают в учреждениях города. И через них инфекция, по словам Шляхто, расходилась по разным стационарам.

