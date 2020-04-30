Путин оценил предложение печатать защитные экраны для лица на 3D-принтерах

Президент России Владимир Путин оценил идею печати защитных экранов для лица на 3D-принтерах. Об этой инициативе в рамках видеоконференции с представителями НКО 30 апреля рассказал победитель в треке «Наука» конкурса «Лидеры России» Олег Полушкин.



«Это современные способы, современные средства защиты, полученные в результате применения современных технологий. В таких случаях говорят, всегда в трудных ситуациях они являются спусковым крючком для какого-то движения вперед, в данном случае это хороший пример», — отметил Путин.

