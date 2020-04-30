Путин оценил предложение печатать защитные экраны для лица на 3D-принтерах
Президент России Владимир Путин оценил идею печати защитных экранов для лица на 3D-принтерах. Об этой инициативе в рамках видеоконференции с представителями НКО 30 апреля рассказал победитель в треке «Наука» конкурса «Лидеры России» Олег Полушкин.
«Это современные способы, современные средства защиты, полученные в результате применения современных технологий. В таких случаях говорят, всегда в трудных ситуациях они являются спусковым крючком для какого-то движения вперед, в данном случае это хороший пример», — отметил Путин.
Полушкин также подробно рассказал о запуске производства защитных экранов для лица на лазерном станке на базе Донского государственного технического университета. По его словам, ежедневно изготавливается до трех тысяч таких СИЗов.
Он добавил, что инициатива вдохновила на подобную работу волонтеров по всей стране, а сами экраны уже активно используются в больницах, аптеках, магазина и стоят не более 100 рублей.
Ранее Владимир Путин дал ряд поручений российскому правительству относительно мер государственной поддержки борющихся с коронавирусом волонтеров, а также социально ориентированных и благотворительных НКО.