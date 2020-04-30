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30.04.2020 16:50
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Путин: Волонтеры и НКО получат 3 млрд рублей из Фонда президентских грантов

Ряд поручений российскому правительству относительно мер государственной поддержки борющихся с коронавирусом волонтеров, социально ориентированных и благотворительных некоммерческих организаций дал президент Владимир Путин. В частности, направить им 3 млрд рублей из Фонда президентских грантов. Такое заявление глава государства сделал в рамках видеоконференции с представителями НКО 30 апреля.

«Поручаю целевым образом поддержать социально ориентированные и благотворительные некоммерческие организации по линии Фонда президентских грантов выплатой в размере 3 млрд рублей. В том числе, обязательно предусмотреть ресурсы на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников НКО и волонтеров», — сказал Путин.

Он также поручил кабмину распространить на такие НКО меры поддержки, которые действуют в отношении малого и среднего бизнеса, отметив, что на это могут рассчитывать те, кто зарекомендовал себя как «надежный партнер» государства и уже получал выплаты из Фонда президентских грантов или от профильных ведомств.

Помимо этого президент призвал дополнительно поощрить сотрудников социальных учреждений и предусмотреть выплаты тем, кто забирает под опеку постояльцев соцдомов. Последние, по словам главы государства, на протяжении всего режима повышенной готовности могут рассчитывать на сумму в размере одного МРОТ в месяц.

Ранее Владимир Путин заслушал выступления представителей НКО. В их числе были глава благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

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Комментарии (3)

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Ну надо же ! А я то наивная думала что волонтеры это просто добровольное движение и творит благие дела в свободное от работы и учебы время. А тут оказывается что наш народ творит благие дела только за деньги...... Жесть
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