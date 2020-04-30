Путин: Волонтеры и НКО получат 3 млрд рублей из Фонда президентских грантов

«Поручаю целевым образом поддержать социально ориентированные и благотворительные некоммерческие организации по линии Фонда президентских грантов выплатой в размере 3 млрд рублей. В том числе, обязательно предусмотреть ресурсы на приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников НКО и волонтеров», — сказал Путин.

Ряд поручений российскому правительству относительно мер государственной поддержки борющихся с коронавирусом волонтеров, социально ориентированных и благотворительных некоммерческих организаций дал президент Владимир Путин. В частности, направить им 3 млрд рублей из Фонда президентских грантов. Такое заявление глава государства сделал в рамках видеоконференции с представителями НКО 30 апреля.

Он также поручил кабмину распространить на такие НКО меры поддержки, которые действуют в отношении малого и среднего бизнеса, отметив, что на это могут рассчитывать те, кто зарекомендовал себя как «надежный партнер» государства и уже получал выплаты из Фонда президентских грантов или от профильных ведомств.



Помимо этого президент призвал дополнительно поощрить сотрудников социальных учреждений и предусмотреть выплаты тем, кто забирает под опеку постояльцев соцдомов. Последние, по словам главы государства, на протяжении всего режима повышенной готовности могут рассчитывать на сумму в размере одного МРОТ в месяц.



Ранее Владимир Путин заслушал выступления представителей НКО. В их числе были глава благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

