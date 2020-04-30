«Шевроле» вспыхнула после ДТП на Дороге жизни, её водитель ушибся
На Дороге жизни под Петербургом днём 30 апреля образовалась пробка из-за автомобильного пожара.
Как сообщает 47news, около 11 утра на пересечении Дороги жизни и улицы Центральной во Всеволожске столкнулись «Шевроле Ланос» и «Лада Веста». «Шевроле» от удара загорелась. По данным областного ГУ МЧС, на место выезжала одна пожарная машина, пять сотрудников МЧС потушили огонь.
С ушибами госпитализирован 56-летний водитель «Шевроле». Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
В целом в Петербурге, напомним, сегодня днём аномальные пробки — 4 балла.