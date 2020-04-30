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30.04.2020 16:17
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«Шевроле» вспыхнула после ДТП на Дороге жизни, её водитель ушибся

На Дороге жизни под Петербургом днём 30 апреля образовалась пробка из-за автомобильного пожара.

Как сообщает 47news, около 11 утра на пересечении Дороги жизни и улицы Центральной во Всеволожске столкнулись «Шевроле Ланос» и «Лада Веста». «Шевроле» от удара загорелась. По данным областного ГУ МЧС, на место выезжала одна пожарная машина, пять сотрудников МЧС потушили огонь.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://vk.com/vsevolozhsk_vk" class="_">vk.com/vsevolozhsk_vk</a>
Скриншот из vk.com/vsevolozhsk_vk
Скриншот из&nbsp;<a href="https://vk.com/vsevolozhsk_vk" class="_">vk.com/vsevolozhsk_vk</a>
Скриншот из vk.com/vsevolozhsk_vk
Скриншот из&nbsp;<a href="https://vk.com/vsevolozhsk_vk" class="_">vk.com/vsevolozhsk_vk</a>
Скриншот из vk.com/vsevolozhsk_vk

С ушибами госпитализирован 56-летний водитель «Шевроле». Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

В целом в Петербурге, напомним, сегодня днём аномальные пробки — 4 балла.

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