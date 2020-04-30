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30.04.2020 13:55
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Минобороны РФ отчиталось о сдаче шести медцентров для больных коронавирусом

Сразу шесть медицинских центров для больных новой коронавирусной инфекцией сдали специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России. Об этом 30 апреля «Фонтанке» сообщили в ведомстве.

Медцентры готовы принимать пациентов в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. В настоящий момент в их помещениях завершается установка медицинского оборудования: рентгенов, компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, оборудования анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратов ИВЛ.

Готовность одного из новых учреждений лично проверил заместитель министра обороны России Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. Ранее Минобороны открыло медцентры в Нижнем Новгороде и Одинцове.

В ведомстве напомнили, что работы по возведению новых корпусов на базе окружных военных госпиталей для больных COVID-19 продолжаются на еще восьми площадках в разных регионах страны.

Среди них — многофункциональный медицинский центр в Пушкине. Как сообщала неделю назад пресс-служба ЗВО, его строительство на тот момент было выполнено на 65 %. По плану округа, возведение объекта должно быть завершено к 15 мая. За ходом работ наблюдала «Фонтанка».

Согласно данным от 28 апреля, среди тех, кто работает или служит в структурах Минобороны, обнаружено 2537 зараженных COVID-19. Из них больше тысячи — курсанты и слушатели военных вузов.

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Комментарии (1)

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молодцы! могут, когда хотят... вопрос - почему последние 20 лет никто ничего не строил в таких же темпах и объёмах? что вам мешало это делать все 20 лет? я про строительство больниц, запаса масок/костюмов/бахилл, закупки в больших объёмах мед.техники типа ИВЛ и прочего...
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