Медцентры готовы принимать пациентов в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. В настоящий момент в их помещениях завершается установка медицинского оборудования: рентгенов, компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, оборудования анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратов ИВЛ.

Сразу шесть медицинских центров для больных новой коронавирусной инфекцией сдали специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России. Об этом 30 апреля «Фонтанке» сообщили в ведомстве.

Готовность одного из новых учреждений лично проверил заместитель министра обороны России Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа. Ранее Минобороны открыло медцентры в Нижнем Новгороде и Одинцове.

В ведомстве напомнили, что работы по возведению новых корпусов на базе окружных военных госпиталей для больных COVID-19 продолжаются на еще восьми площадках в разных регионах страны.



Среди них — многофункциональный медицинский центр в Пушкине. Как сообщала неделю назад пресс-служба ЗВО, его строительство на тот момент было выполнено на 65 % . По плану округа, возведение объекта должно быть завершено к 15 мая. За ходом работ наблюдала «Фонтанка».



Согласно данным от 28 апреля, среди тех, кто работает или служит в структурах Минобороны, обнаружено 2537 зараженных COVID-19. Из них больше тысячи — курсанты и слушатели военных вузов.

