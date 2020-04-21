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21.04.2020 17:56
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Пушкинский военный госпиталь для больных COVID-19 готов на 65%. «Фонтанка» показывает ход работ

Западный военный округ сообщил о результатах первого месяца строительства многофункционального медицинского центра на базе 442-го окружного военного госпиталя в Пушкине. Круглосуточная работа в три смены, степень готовности перешагнула 50 процентов.

Как сообщает пресс-служба ЗВО 21 апреля, медцентр построен на 65%. Строители завершили монтаж металлоконструкций и укладку кирпичных стен, приступив к установке сэндвич-панелей. Уже совсем скоро начнется подготовка медицинской аппаратуры к предстоящей работе.

Из сообщения Западного военного округа следует, что на объекте задействованы свыше 600 рабочих при использовании более 60 единиц спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Их выполняют специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Ход строительства журналистам покажут завтра, 22 апреля. «Фонтанка» побывала в Пушкине накануне. Срок сдачи объекта — 15 мая.

Всего таких госпиталей будет 16 fontanka.ru/2020/03/26/69053230/ по стране. Их штаты укомплектуют из военных врачей, фельдшеров и медсестер лечебных учреждений, на территории которых они строятся. В случае с Пушкином fontanka.ru/2020/03/24/69049039/ — это филиал 442-го окружного военного госпиталя. Принять участие в работе смогут и гражданские специалисты. Часть медиков уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

HAXHAX
через год,снесут,так как выяснят ,что построено с нарушениями всех строительных гостов. опять бабало ,но уже за демонтаж =))
260999261
Радует то, что после эпидемии останется нормальная поликлиника. То что сейчас зовется филиалом 442-го военного госпиталя, ничем кроме как "пунктом приема" для записи и перенаправления куда либо, назвать было нельзя. Никаких врачей никогда нет. Все по записи за пару месяцев. Самый главный вопрос будут ли там специалисты.
VF812
все чудесно, только что ж Ф. не написала, что она на 60 коек.
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