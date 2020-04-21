Как сообщает пресс-служба ЗВО 21 апреля, медцентр построен на 65%. Строители завершили монтаж металлоконструкций и укладку кирпичных стен, приступив к установке сэндвич-панелей. Уже совсем скоро начнется подготовка медицинской аппаратуры к предстоящей работе.

Из сообщения Западного военного округа следует, что на объекте задействованы свыше 600 рабочих при использовании более 60 единиц спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Их выполняют специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.