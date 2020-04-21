Пушкинский военный госпиталь для больных COVID-19 готов на 65%. «Фонтанка» показывает ход работ
Западный военный округ сообщил о результатах первого месяца строительства многофункционального медицинского центра на базе 442-го окружного военного госпиталя в Пушкине. Круглосуточная работа в три смены, степень готовности перешагнула 50 процентов.
Как сообщает пресс-служба ЗВО 21 апреля, медцентр построен на 65%. Строители завершили монтаж металлоконструкций и укладку кирпичных стен, приступив к установке сэндвич-панелей. Уже совсем скоро начнется подготовка медицинской аппаратуры к предстоящей работе.
Из сообщения Западного военного округа следует, что на объекте задействованы свыше 600 рабочих при использовании более 60 единиц спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. Их выполняют специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.
Ход строительства журналистам покажут завтра, 22 апреля. «Фонтанка» побывала в Пушкине накануне. Срок сдачи объекта — 15 мая.
Всего таких госпиталей будет 16 fontanka.ru/2020/03/26/69053230/ по стране. Их штаты укомплектуют из военных врачей, фельдшеров и медсестер лечебных учреждений, на территории которых они строятся. В случае с Пушкином fontanka.ru/2020/03/24/69049039/ — это филиал 442-го окружного военного госпиталя. Принять участие в работе смогут и гражданские специалисты. Часть медиков уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»