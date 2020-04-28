В структурах Минобороны выявили более 2,5 тысяч зараженных коронавирусом

По данным из информационного бюллетеня Минобороны, в вооруженных силах с марта и по конец апреля выявлено 960 военнослужащих с COVID-19. Из них 327 человек находятся в больницах министерства и 8 в гражданских медучреждениях, 217 в изоляции по месту службы и 408 по домам. Два человека в тяжелом состоянии, один из них на ИВЛ, в состоянии средней тяжести 11, у остальных нет симптомов болезни.

По состоянию на 28 апреля среди тех, кто работает или служит в структурах Минобороны, обнаружено 2537 зараженных коронавирусной инфекцией. Из них больше тысячи — курсанты и слушатели военных вузов.

В вузах Минобороны среди курсантов и слушателей больны 1041 человек, больше половины из них в изоляторах по месту службы. 378 в министерских больницах, 9 в гражданских, 118 по домам. У всех нормальное самочувствие.



В довузовских учебных заведениях с положительными результатами тестирования 277 человек, из них 18 в госпиталях, 9 в городских больницах, 66 в изоляторах по месту учебы, 184 в домах отдыха Минобороны. Симптомов коронавируса у них, утверждают в министерстве, нет.



Еще 259 зараженных, учтенных в бюллетене, - гражданский персонал ВС РФ. 29 в госпиталях, 32 в больницах, 187 по своим домам и 11 в домах отдыха.



Отмечается, что среди военнослужащих проводится сплошное превентивное тестирование — по мере поступления тест-систем.



В России, по последним данным, 93558 заболевших. Владимир Путин 28 апреля продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно и распорядился продумать план действий по выходу из режима повышенной готовности.

