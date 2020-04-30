Ученые полагают, что дети до 10 лет не передают COVID-19 взрослым, даже если активно с ними общаются

Британские ученые из Королевского педиатрического колледжа опубликовали данные о роли детей в распространении эпидемии нового коронавируса. Похоже, особенность этого вируса в том, что дети по какой-то причине не участвуют в его распространении.

«Исследования не позволили обнаружить ни одного случая передачи взрослым вируса от детей», — с таким заголовком вышли вчера и сегодня британские СМИ. Согласно публикациям, несколько групп ученых из Китая, Франции и Великобритании независимо друг от друга пришли к выводу, что «дети не являются значимыми переносчиками COVID-19».

Как пишет The Telegraph, ученые подчеркивают, что для превращения этого наблюдения в медицинский факт необходимо больше исследований, но пока что ВОЗ при отслеживании контактов больных коронавирусом не зафиксировала ни одного случая передачи болезни от детей младше 10 лет. Британские СМИ приводят свидетельства педиатров о том, что из всех 165 тысяч зараженных в Великобритании ни один не был инфицирован через контакт с ребенком. СМИ обсуждают конкретный кейс британского 9-летнего мальчика с подтвержденным коронавирусом, который, как было документально зафиксировано, до госпитализации имел контакт как минимум со 172 людьми. Ни один из них впоследствии не заболел. Причем, будучи инфицированным, он посещал несколько школ, в том числе спортивных. Этот случай, соглашаются исследователи, подтверждает, что процесс передачи коронавируса от детей имеет совершенно другие механизмы, чем у взрослых, хотя и подчеркивают, что это лишь один пример, и его недостаточно, чтобы говорить о картине в целом.

Аналогичные исследования по распространению коронавируса через детей проводились и в Китае. Изучение «множественных семейных кластеров» в Гуанджоу, к примеру, подтвердило, что дети «вряд ли стали источником заражения», говорится в публикациях. Несмотря на внушительную доказательную базу и авторитетные источники, приведенные в британских статьях, комментарии читателей ставят их основную мысль под сомнение. «Это ерунда. Моя девятилетняя дочь передала его мне. Он перешел через кашель и т. д. У детей до 10 лет слюна не имеет магических свойств, которые позволяют вирусу не распространяться, если он болеет», — говорит неназванный читатель Daily Mail из Кройдона, пригорода Лондона. «Я уверен, что мой сын передал его мне, а ему два года. Симптомы были странные и не похожи на обычную простуду. Сильная лихорадка две ночи, но днем спокойно, и легкий кашель. Тогда врачи обращали внимание только на тех, кто приехал из-за границы, и мы ходили в гости к другой семье. Там сейчас заразились трое, причем с худшими симптомами, чем у моего малыша: спустя 6 недель они все еще страдают от кашля, — рассказывает читатель Katiej06 из Ньюкасла. — Конечно, мы не тестировались на коронавирус и наверняка не знаем. Но ведь люди вообще редко тестируются».