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30.04.2020 09:07
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Резервный фонд Смольного после корректировки бюджета может вырасти в 30 раз

В проекте корректировки бюджета 2020 года указано, что ассигнования резервного фонда правительства Петербурга на 2020 год составляют 31 млрд рублей. В действующей редакции — всего 1 млрд.

Проект изменений в бюджет был опубликован в ночь на 30 апреля. Ранее уже сообщалось, что резервный фонд увеличат с миллиарда до 10 млрд рублей. Кроме того, накануне появился законопроект, который позволяет закладывать в фонд сумму в 5 % от расходной части бюджета — а не 3 %, как раньше. Расходы в проекте корректировки сокращаются с 728 млрд до 677 млрд рублей.

Из резервного фонда финансируются различные дополнительные мероприятия, связанные с противодействием COVID-19. В частности — строительство госпиталя в «Ленэкспо».

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Комментарии (1)

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