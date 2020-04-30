Резервный фонд Смольного после корректировки бюджета может вырасти в 30 раз

В проекте корректировки бюджета 2020 года указано, что ассигнования резервного фонда правительства Петербурга на 2020 год составляют 31 млрд рублей. В действующей редакции — всего 1 млрд.



Проект изменений в бюджет был опубликован в ночь на 30 апреля. Ранее уже сообщалось, что резервный фонд увеличат с миллиарда до 10 млрд рублей. Кроме того, накануне появился законопроект, который позволяет закладывать в фонд сумму в 5 % от расходной части бюджета — а не 3 % , как раньше. Расходы в проекте корректировки сокращаются с 728 млрд до 677 млрд рублей.