Резервный фонд Смольного после корректировки бюджета может вырасти в 30 раз
В проекте корректировки бюджета 2020 года указано, что ассигнования резервного фонда правительства Петербурга на 2020 год составляют 31 млрд рублей. В действующей редакции — всего 1 млрд.
Проект изменений в бюджет был опубликован в ночь на 30 апреля. Ранее уже сообщалось, что резервный фонд увеличат с миллиарда до 10 млрд рублей. Кроме того, накануне появился законопроект, который позволяет закладывать в фонд сумму в
Из резервного фонда финансируются различные дополнительные мероприятия, связанные с противодействием COVID-19. В частности — строительство госпиталя в «Ленэкспо».