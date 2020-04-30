Смольный придумал, как поменять бюджет 2020 из-за коронавируса. Доходы сокращены на 100 млрд, дефицит вырастет вдвое

Проект весенней корректировки бюджета, связанной с пандемией коронавируса опубликовало правительство Петербурга 30 апреля. Внести законопроект предполагается в мае.

Согласно проекту, доходы в 2020 году составят 573 млрд рублей (в действующей редакции – 675 млрд). Самым существенным будет падение налога на прибыль, город не досчитается 57 млрд; по НДФЛ – 29 млрд. На 5 млрд сокращаются доходы от оказания платных услуг, на столько же вырастают надежды города на федеральный бюджет,

Расходы снизятся с 728 млрд до 677 млрд. Адресно-инвестиционная программа (АИП), о сокращении которой ранее писала «Фонтанка», со 101 млрд съежится до 67,6 млрд. В частности, АИП КРТИ составит 17,9 млрд вместо 25,9 млрд (на метро – 9 млрд вместо 13,8 млрд). Комитет по строительству потратит не 27 млрд, а 20 млрд рублей. КИО – 15,3 млрд вместо 28 млрд (в частности, город отказывается от приобретения объектов недвижимости за 13 млрд). На бюджетные инвестиции для строительства новых развязок ЗСД оставили 566 млн вместо 2,5 млрд. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что примерно на эту сумму уже исполнены платежные поручения на контракте по Шуваловской развязке. Комитет по энергетике сократит АИП до с 16,7 млрд рублей до 13,3 млрд. Из ведомственной структуры расходов комтранса вычеркнута реформа автобусного движения за 11 млрд.