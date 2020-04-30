В Санкт-Петербурге пока значительно холоднее климатической нормы, но зато ясно. Снега с дождём в ближайшие пару дней не ожидается.

Сегодня, в последний рабочий день апреля, 30 числа, будет преимущественно без осадков, ветер слабый, обещает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ночью было до минус 1 и гололедица местами, днём же воздух прогреется до плюс 5-7 градусов. Сейчас в Санкт-Петербурге, по данным Росгидромета, 0,6 градуса. У «Яндекса» теплее – плюс 2, но и это на 9 градусов ниже климатической нормы.