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30.04.2020 07:19
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Хорошая погода пришла в Петербург. Пока температура ниже нормы, но скоро потеплеет

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России / https://vk.com/bird_spb

В Санкт-Петербурге пока значительно холоднее климатической нормы, но зато ясно. Снега с дождём в ближайшие пару дней не ожидается.

Сегодня, в последний рабочий день апреля, 30 числа, будет преимущественно без осадков, ветер слабый, обещает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ночью было до минус 1 и гололедица местами, днём же воздух прогреется до плюс 5-7 градусов. Сейчас в Санкт-Петербурге, по данным Росгидромета, 0,6 градуса. У «Яндекса» теплее – плюс 2, но и это на 9 градусов ниже климатической нормы.

1 мая будет солнечно, без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ночью местами до минус 2, днём – плюс 8-10 градусов. 2 мая ещё теплее – до плюс 13-15, к концу дня местами может пройти небольшой дождь.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

В Санкт-Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 30 апреля чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Паcмурно было 21 раз, ясно было 13 раз, облачно с прояснениями было 23 раза, сообщает «Яндекс». Самое холодное 30 апреля было в 1978 году, минимальная дневная температура составила минус 5 градусов. Самое теплое 30 апреля случилось в 1998 году, максимальная дневная температура достигла плюс 23.

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