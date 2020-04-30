Хорошая погода пришла в Петербург. Пока температура ниже нормы, но скоро потеплеет
В Санкт-Петербурге пока значительно холоднее климатической нормы, но зато ясно. Снега с дождём в ближайшие пару дней не ожидается.
Сегодня, в последний рабочий день апреля, 30 числа, будет преимущественно без осадков, ветер слабый, обещает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ночью было до минус 1 и гололедица местами, днём же воздух прогреется до плюс 5-7 градусов. Сейчас в Санкт-Петербурге, по данным Росгидромета, 0,6 градуса. У «Яндекса» теплее – плюс 2, но и это на 9 градусов ниже климатической нормы.
1 мая будет солнечно, без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ночью местами до минус 2, днём – плюс 8-10 градусов. 2 мая ещё теплее – до плюс 13-15, к концу дня местами может пройти небольшой дождь.
В Санкт-Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 30 апреля чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Паcмурно было 21 раз, ясно было 13 раз, облачно с прояснениями было 23 раза, сообщает «Яндекс». Самое холодное 30 апреля было в 1978 году, минимальная дневная температура составила минус 5 градусов. Самое теплое 30 апреля случилось в 1998 году, максимальная дневная температура достигла плюс 23.