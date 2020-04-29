Цветочный в Купчино остался равнодушен к коронавирусным ограничениям. Суд легко отделаться не дал

Торговля цветами в разгар пандемии подвела под наказание один из магазинов сети «Цветоптторг». Фрунзенский райсуд отошёл от практики закрывать то, что и так должно быть закрыто, и ударил предпринимателя по кошельку.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 29 апреля, на нарушении коронавирусных ограничений попался ИП Дмитрий Александров, который вопреки губернаторскому постановлению не поставил на паузу работу «Цветоптторга» на проспекте Славы, 55. Вечером 20 апреля среди покупателей оказались проверяющие, продажу цветов в салоне внесли в протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП.

