Цветочный в Купчино остался равнодушен к коронавирусным ограничениям. Суд легко отделаться не дал
Торговля цветами в разгар пандемии подвела под наказание один из магазинов сети «Цветоптторг». Фрунзенский райсуд отошёл от практики закрывать то, что и так должно быть закрыто, и ударил предпринимателя по кошельку.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 29 апреля, на нарушении коронавирусных ограничений попался ИП Дмитрий Александров, который вопреки губернаторскому постановлению не поставил на паузу работу «Цветоптторга» на проспекте Славы, 55. Вечером 20 апреля среди покупателей оказались проверяющие, продажу цветов в салоне внесли в протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП.
«Александров вину признал, указал, что на данный момент магазин закрыт, осуществляется только услуга доставки цветочных изделий посредством курьера, обязуется больше не допускать нарушений», — рассказали подробности в пресс-службе.
Вилка наказаний за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для ИП предусматривает штраф от 50 до 150 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток. Чаще всего суды практикуют последнее, принудительно отправляя на «каникулы» предпринимателей и юрлица. Например, на месяц изолировали от покупателей магазин «Оранж».
Фрунзенский райсуд наказал ИП Александрова штрафом в размере 70 тысяч рублей.