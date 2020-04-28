Во Франции досрочно завершили футбольный сезон

Чемпионат Франции по футболу не будет завершен в связи с постановлением местного правительства об отмене всех крупных соревнований до 1 сентября из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает во вторник, 28 апреля, L'Equipe со ссылкой на премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

«Крупные спортивные мероприятия не смогут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/2020 не может быть возобновлён», — заявил Филипп.

По рекомендации УЕФА, национальные чемпионаты должны быть доиграны до конца августа, если нет уважительных причин, например, как в случае Франции, распоряжения местного правительства.

