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28.04.2020 17:46
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Во Франции досрочно завершили футбольный сезон

Чемпионат Франции по футболу не будет завершен в связи с постановлением местного правительства об отмене всех крупных соревнований до 1 сентября из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает во вторник, 28 апреля, L'Equipe со ссылкой на премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа.

«Крупные спортивные мероприятия не смогут проводиться на территории страны до сентября. Футбольный сезон-2019/2020 не может быть возобновлён», — заявил Филипп.

По рекомендации УЕФА, национальные чемпионаты должны быть доиграны до конца августа, если нет уважительных причин, например, как в случае Франции, распоряжения местного правительства.

Франция занимает четвертое место в мире по количеству зараженных коронавирусом (166 036 человек) по данным на 28 апреля. Более сложная ситуация в Италии (199 414), Испании (232 128) и США (988 490).

Ранее футбольные чемпионаты досрочно завершили в Бельгии и Нидерландах. В России рассчитывают продолжить играть в конце июня.

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