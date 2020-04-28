Изоляция шашлыкам не помеха. Продажи товаров для пикника выросли за две недели в 1,5 раза

Продажи товаров для пикника за выходные 24–26 апреля выросли в 1,5 раза по сравнению с выходными две недели назад, сообщает 28 апреля ТАСС со ссылкой на исследование маркетплейса «Беру».

Число заказов угля выросло на 139%, мангалов — на 118 % , инструментов для барбекю — на 83 % , шампуров — 66 % , грилей и коптилен — на 31 % . При этом в аналогичном периоде 2019 года спрос на товары категории вырос более чем в три раза за сопоставимый период.

Для сравнения, на Wildberries 25 и 26 продажи мангалов и угольных грилей выросли в 3–4 раза. В годовом выражении объем реализации мангалов увеличился в 11 раз, а угольных грилей — в три. Продажи шампуров выросли почти в 14 раз, наборов для пикника и одноразовой посуды — в четыре раза, решеток для гриля — в три раза.