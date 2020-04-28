FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +2
74.50р80.76р
СРОЧНО

В России антирекорд по заболевшим за день

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.04.2020 10:45
5
Печать

Изоляция шашлыкам не помеха. Продажи товаров для пикника выросли за две недели в 1,5 раза

Продажи товаров для пикника за выходные 24–26 апреля выросли в 1,5 раза по сравнению с выходными две недели назад, сообщает 28 апреля ТАСС со ссылкой на исследование маркетплейса «Беру».

Число заказов угля выросло на 139%, мангалов — на 118 %, инструментов для барбекю — на 83 %, шампуров — 66 %, грилей и коптилен — на 31 %. При этом в аналогичном периоде 2019 года спрос на товары категории вырос более чем в три раза за сопоставимый период.

Для сравнения, на Wildberries 25 и 26 продажи мангалов и угольных грилей выросли в 3–4 раза. В годовом выражении объем реализации мангалов увеличился в 11 раз, а угольных грилей — в три. Продажи шампуров выросли почти в 14 раз, наборов для пикника и одноразовой посуды — в четыре раза, решеток для гриля — в три раза.

Президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим из-за распространения коронавируса. В Петербурге на этот период запрещена работа магазинов непродовольственных товаров, за исключение точек, торгующих товарами первой необходимости, салонов сотовой связи, аптек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

eaglex
А вот то, что что я, выходя из дома до магазина, регулярно вижу группы болтающизся по улицам подростков, разумеется никак на эпидситуацию не влияют...
eaglex
Я уже как-то писал в коомкнтариях, а что в этом плохого, если не собираться компанией? Ну вот семья, допустим 4 человека, которой уже нахождение в 4 стенах достало, выехала куда-то, в достаточно изолированное место... Сразу вирус прицепится или как? Тогда с бОльшим успехом можно и дома заболеть, если считать что с притоком воздуха можно инфекцию получить. В городе вероятность этого будет на порядок выше...
efela
Да, надо быть большим дебилом, чтобы смотреть увеличение продаж в интернет магазинах. Они там выросли, потому что там теперь покупают то, что раньше покупали в обычных магазинах. Вы еще посчитайте насколько больше теперь через "Беру" трусов продается, и озадачьтесь чем же это вызвано?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний