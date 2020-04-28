Изоляция шашлыкам не помеха. Продажи товаров для пикника выросли за две недели в 1,5 раза
Продажи товаров для пикника за выходные 24–26 апреля выросли в 1,5 раза по сравнению с выходными две недели назад, сообщает 28 апреля ТАСС со ссылкой на исследование маркетплейса «Беру».
Число заказов угля выросло на 139%, мангалов — на
Для сравнения, на Wildberries 25 и 26 продажи мангалов и угольных грилей выросли в 3–4 раза. В годовом выражении объем реализации мангалов увеличился в 11 раз, а угольных грилей — в три. Продажи шампуров выросли почти в 14 раз, наборов для пикника и одноразовой посуды — в четыре раза, решеток для гриля — в три раза.
Президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим из-за распространения коронавируса. В Петербурге на этот период запрещена работа магазинов непродовольственных товаров, за исключение точек, торгующих товарами первой необходимости, салонов сотовой связи, аптек.