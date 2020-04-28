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28.04.2020 10:13
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Автомобили испытали на прочность опоры Кантемировского и Володарского мостов

Дважды за последние часы в Петербурге легковые автомобили врезались в опоры мостов.

Серьёзное ДТП произошло незадолго до полуночи в Выборгском районе города у Кантемировского моста. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 27 апреля около 23:20 на Выборгской набережной, 59/1, предварительной информации, 44-летний мужчина на «Ладе» при совершении правого поворота ударил попутный «Фольксваген» (а затем, как видно на фотографиях «Дорожного инспектора», впечатался в опору моста). В тяжёлом состоянии водитель ВАЗа был госпитализирован.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Утром 28 апреля «Мерседес» и «Хёндэ» столкнулись на проспекте Обуховской Обороны, и один из них отлетел в Володарский мост. Об аварии очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», есть ли пострадавшие, не уточнялось.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Это ДТП практически не мешает движению, но в целом транспортная ситуация в Невском районе близка к коллапсу, притом что в городе, как обычно в апреле, всего 2 балла. Внутреннее кольцо КАД стоит, по данным «Яндекса», на 9,6-километровом участке от Мурманского шоссе до Софийской улицы, где идёт ремонт. Как водится, встали также Народная улица, пересекающие её Дальневосточный проспект и Октябрьская набережная, Ивановская и Невский путепровод.

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