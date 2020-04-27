КРТИ отстоял текущий ремонт. В 2020 году на эти цели ему оставят 7 млрд

О том, что программа текущего ремонта не претерпит изменений, «Фонтанке» рассказали несколько источников в Смольном. Напомним, сейчас на эту программу в 2020 году заложено 7 млрд рублей, их распределят между 78 адресами. Объекты разбиты на крупные территориальные лоты: АО «ВАД» выполнит работы на северо-востоке и северо-западе, ПО «Возрождение» - на юго-востоке, ООО СК «Орион-плюс» - на юго-западе. Дорожный блок Смольного утверждает, что на выполнение президентского указа о доле региональных дорог в нормативном состоянии требуется ежегодно порядка 12 млрд.

Финансовый блок одобрил сохранение финансирования для адресной программы по текущему ремонту дорог в Петербурге. Ранее стало известно, что дорожную стройку планируется урезать на 8 млрд.

При этом ранее стало известно, что от главных распорядителей бюджетных средств ожидают сокращения их адресных инвестиционных программ. КРТИ готов поступиться 8 млрд рублей при строительстве новых объектов. Появления проекта корректировки городского бюджета в связи с противоэпидемическими мероприятиями ждут на текущей неделе.

27 апреля КРТИ также сообщил, что завершен первый объект программы текущего ремонта на 2020 год: им стал участок Днепропетровской улицы.