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27.04.2020 19:08
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Беглов пообещал оплатить похороны заразившихся коронавирусом медиков

Смольный будет выделять деньги на похороны медиков, которые заразились коронавирусом и умерли, спасая пациентов, заявил 27 апреля губернатор Александр Беглов.

«Город будет помогать семьям медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией от своих пациентов и скончавшихся, выполняя свой профессиональный долг. Будем выделять средства на организацию похорон. Напомню, что в случае заболевания, инвалидности или смерти медицинского специалиста, работавшего с COVID-19, принято решение о единовременных выплатах. Выражаю глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и всем ленинградцам и петербуржцам, кто сейчас теряет родных», — сказал он в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ранее стало известно о пяти умерших в апреле петербургских медработниках, у которых выявили коронавирус. В этом списке четыре медсестры из разных учреждений и врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Комитет по здравоохранению собирает информацию о смертях среди медработников и врачей с подтвержденным COVID-19.

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Комментарии (5)

Samal_5e4d4df31fec5
что-то мне подсказывает что в коллективных договорах медицинских учреждений прописана выплата в подобных случаях
Russomatroso
Лично, что-ли? Лучше сделать так,чтобы как минимум медики,без "сопутствующих заболеваний" были в безопасности.
Владислав М
Как какой-то областной единоросс просто умер от короны, так ему аж медаль требовали дать. А тут врачи умерли выполняя служебный долг в тяжелейших и опаснейших условиях и - бесплатные похороны. Щедрость не знает границ!
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