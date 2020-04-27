Беглов пообещал оплатить похороны заразившихся коронавирусом медиков
Смольный будет выделять деньги на похороны медиков, которые заразились коронавирусом и умерли, спасая пациентов, заявил 27 апреля губернатор Александр Беглов.
«Город будет помогать семьям медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией от своих пациентов и скончавшихся, выполняя свой профессиональный долг. Будем выделять средства на организацию похорон. Напомню, что в случае заболевания, инвалидности или смерти медицинского специалиста, работавшего с COVID-19, принято решение о единовременных выплатах. Выражаю глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и всем ленинградцам и петербуржцам, кто сейчас теряет родных», — сказал он в эфире канала «Санкт-Петербург».
Ранее стало известно о пяти умерших в апреле петербургских медработниках, у которых выявили коронавирус. В этом списке четыре медсестры из разных учреждений и врач-анестезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Комитет по здравоохранению собирает информацию о смертях среди медработников и врачей с подтвержденным COVID-19.