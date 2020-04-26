Мишустин утвердил порядок предоставления субсидий туроператорам на возмещение коронавирусных затрат
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за эпидемии COVID-19 в 2020 году.
Документ появился на сайте правительства 26 апреля. Отмечается, что на помощь могут рассчитывать компании, информация о которых внесена Единый федеральный реестр туроператоров. Результатом государственной поддержки должны стать «осуществление выплат туристам, в отношении которых услуги по перевозке воздушным транспортом <...> фактически не исполнены вследствие ограничений, установленных с 24 января по 30 марта 2020 года», а также возврат путешественников, которые оказались в странах, где сложилась неблагоприятная ситуация с коронавирусом.
По примерным оценкам, из-за пандемии российская туристическая отрасль потеряет 1,5 триллиона рублей за полгода, падение продаж в сфере достигло 90–100%. Операторы получат 3,5 млрд рублей из резервного фонда правительства на компенсацию убытков, связанных с невозвратными тарифами авиаперевозчиков.