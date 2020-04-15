Российская туротрасль потеряет из-за коронавируса 1,5 трлн рублей за полгода

Российская туристическая отрасль из-за коронавируса недополучит около 1,5 трлн рублей доходов, говорится в письме руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, сообщает 15 апреля ТАСС. По ее словам, такие потери бизнес понесет только в первом полугодии 2020 года.



«Падение объемов продаж в сфере туризма Российской Федерации достигло уровня 90–100%», — отмечается в документе

Эта цифра включает гостиницы, санаторно-курортные учреждения, дома отдыха и пансионаты, предприятия, предоставляющие услуги по оздоровлению, отдыху и развлечениям, туроператоров и турагентства, а также круизные и иные перевозки, включая авто-, авиа- и железнодорожный транспорт.