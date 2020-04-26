FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
74.72р80.25р
СРОЧНО

В Петербурге умер второй врач с COVID-19

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.04.2020 15:25
11
Печать

Россиянам новые привычки, общепиту — новые правила. Глава Роспотребнадзора рассказала об изменениях после отмены режима самоизоляции

После отмены режима самоизоляции для заведений общепита будет введен ряд новых правил, а россиянам придется поменять свои привычки. Об этом в интервью 26 апреля рассказала главный санитарный врач России Анна Попова.

«Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — цитируют Попову «Вести.ру».

В этом же интервью глава Роспотребнадзора сообщила, что в случае, если на майских праздниках не произойдет срыва, то Россия может избежать резкого пика заболеваемости коронавирусом. Она назвала этот момент главной угрозой сегодняшнего дня и пояснила: если россияне массово выйдут на улицы в праздничные дни, страна вернется в ту точку, откуда начинала.

Напомним, в Санкт-Петербурге на сегодняшний день 3077 заболевших COVID-19, из них 27 умерли, 489 — выздоровели. Пока в городе известно о двух скончавшихся врачах и четырех медсестрах с подтвержденным диагнозом коронавирус.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

Александр Богурдович
Дело власти
обеспечить людям, в первую очередь старикам и детям безопасный доступ к свежему воздуху в тех же парках, а не запирать и штрафовать. Это тупо, это не работа, это формализм и бюрократизм. Нужен в парках порядок, дистанция, очерёдность, информирование, патрули, указатели. Это почесаться надо, подумать и... сделать, а не сидеть на попе ровно за готовую зарплату. Это не говоря уже о том, что все страны Европы объявив самоизоляции, тут же определили помощь запертым и неработающим людям. От 2 т. евро. Все кроме России, отменили бы хоть плату за ЖКХ на время изоляции, а то они пени хотят вернуть, за копейку давятся. У нас народ, бизнес, самостоятельность и индивидуальность - завсегда враг, холопы и повод нажиться для самодержавной и узурпаторской власти. Когда же свою власть выберем, когда по своим законам в своей стране жить будем???
SERGEY111
Эта мадам кабинетный теоретик тоже вместе с россиянам поменяет свои привычки ?
😷⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/maskacvd
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний