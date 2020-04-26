Россиянам новые привычки, общепиту — новые правила. Глава Роспотребнадзора рассказала об изменениях после отмены режима самоизоляции

После отмены режима самоизоляции для заведений общепита будет введен ряд новых правил, а россиянам придется поменять свои привычки. Об этом в интервью 26 апреля рассказала главный санитарный врач России Анна Попова.



«Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — цитируют Попову «Вести.ру».

В этом же интервью глава Роспотребнадзора сообщила, что в случае, если на майских праздниках не произойдет срыва, то Россия может избежать резкого пика заболеваемости коронавирусом. Она назвала этот момент главной угрозой сегодняшнего дня и пояснила: если россияне массово выйдут на улицы в праздничные дни, страна вернется в ту точку, откуда начинала.