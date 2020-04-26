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26.04.2020 14:35
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Попова: Россия может избежать пика коронавируса, если не «сорвётся» в праздники

Если на майских праздниках не произойдёт «срыва» ситуации с коронавирусом, Россия может избежать резкого пика. Мысль об этом 26 апреля высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня», — приводит слова специалиста ТАСС.

По утверждению Поповой, если горожане массово выйдут на улицы, нарушая режим самоизоляции, и количество заболевших резко увеличится, это приведёт «к возврату в ту точку, из которой мы вышли».

Руководитель Роспотребнадзора уже говорила о том, что, чтобы не допустить подобного сценария, власти готовы ужесточать специальные меры и правила взаимодействия между людьми на время пандемии. Предположительно пик эпидемии в стране должен прийтись на середину мая.

К 26 апреля в России зафиксировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции.

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Комментарии (3)

igoruha
Пика не будет ))) Ржач. Это надо так сказать ))) Да уж, ну и чиновнички у нас. Полагаю, что купила себе место
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krasnonosov
А если веревки окажутся гнилыми и будут рваться, то и пика самоубийств удастся избежать.
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