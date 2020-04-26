Попова: Россия может избежать пика коронавируса, если не «сорвётся» в праздники
Если на майских праздниках не произойдёт «срыва» ситуации с коронавирусом, Россия может избежать резкого пика. Мысль об этом 26 апреля высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня», — приводит слова специалиста ТАСС.
По утверждению Поповой, если горожане массово выйдут на улицы, нарушая режим самоизоляции, и количество заболевших резко увеличится, это приведёт «к возврату в ту точку, из которой мы вышли».
Руководитель Роспотребнадзора уже говорила о том, что, чтобы не допустить подобного сценария, власти готовы ужесточать специальные меры и правила взаимодействия между людьми на время пандемии. Предположительно пик эпидемии в стране должен прийтись на середину мая.
К 26 апреля в России зафиксировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции.