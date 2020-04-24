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24.04.2020 22:22
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Партия «Яблоко» передала Покровской больнице 400 халатов. Спецодежду собирают на пожертвования

Ещё одну партию средств индивидуальной защиты доставили в Покровскую больницу члены петербургского отделения партии «Яблоко». Медикам, которые работают с инфекционными пациентами, передали халаты, на очереди бахилы и маски.

Как сообщил «Фонтанке» лидер фракции в Заксобрании Борис Вишневский, к 24 апреля чуть больше чем за две недели удалось собрать порядка полумиллиона рублей благодаря пожертвованиям горожан и взносам членов партии.

Фото: пресс-служба партии "Яблоко"
Фото: пресс-служба партии "Яблоко"
Фото: пресс-служба партии "Яблоко"

В пятницу в Покровскую больницу доставили 400 медицинских халатов, в субботу планируют передать тысячу высоких бахил. Кроме того, из Ивановской области ждут маски, которые тоже предназначены для Покровской. Ранее были закуплены и переданы защитные костюмы, очки, перчатки.

Средствами индивидуальной защиты медиков поддержала также «Открытая Россия». Организация снабдила спецодеждой сотрудников станции скорой помощи в Петродворцовом районе и родильных домов № 1, 10 и 17.

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Комментарии (1)

Mithra
Яблоко молодцы. Приятно что есть люди, которые могут и делают, и стыдно за руководство и партию паразитов, которые не способны даже медиков обеспечить всем необходимым. Как собирали всей страной по СМС на лечение детишек, так скоро начнем собирать на СИЗ для врачей.
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