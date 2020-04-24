Партия «Яблоко» передала Покровской больнице 400 халатов. Спецодежду собирают на пожертвования
Ещё одну партию средств индивидуальной защиты доставили в Покровскую больницу члены петербургского отделения партии «Яблоко». Медикам, которые работают с инфекционными пациентами, передали халаты, на очереди бахилы и маски.
Как сообщил «Фонтанке» лидер фракции в Заксобрании Борис Вишневский, к 24 апреля чуть больше чем за две недели удалось собрать порядка полумиллиона рублей благодаря пожертвованиям горожан и взносам членов партии.
В пятницу в Покровскую больницу доставили 400 медицинских халатов, в субботу планируют передать тысячу высоких бахил. Кроме того, из Ивановской области ждут маски, которые тоже предназначены для Покровской. Ранее были закуплены и переданы защитные костюмы, очки, перчатки.
Средствами индивидуальной защиты медиков поддержала также «Открытая Россия». Организация снабдила спецодеждой сотрудников станции скорой помощи в Петродворцовом районе и родильных домов № 1, 10 и 17.