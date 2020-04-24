Ещё одну партию средств индивидуальной защиты доставили в Покровскую больницу члены петербургского отделения партии «Яблоко». Медикам, которые работают с инфекционными пациентами, передали халаты, на очереди бахилы и маски.



Как сообщил «Фонтанке» лидер фракции в Заксобрании Борис Вишневский, к 24 апреля чуть больше чем за две недели удалось собрать порядка полумиллиона рублей благодаря пожертвованиям горожан и взносам членов партии.