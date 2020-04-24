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24.04.2020 18:05
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Американские аналитики спрогнозировали масштабное падение ВВП России

Рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз падения ВВП России. По мнению аналитиков, в 2020 году динамика внутреннего валового продукта значительно уйдет в минус.

«S&P понизило прогнозируемые в базовом сценарии темпы роста ВВП РФ на 2020 год, и в настоящее время мы ожидаем сокращения экономики на 4,8%, учитывая падение внешнего спроса и негативную динамику внутреннего спроса, обусловленную мерами по сдерживанию распространения пандемии коронавируса», — говорится в сообщении агентства от 24 апреля.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ждет падения ВПП на 4–6%..

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