Американские аналитики спрогнозировали масштабное падение ВВП России
Рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз падения ВВП России. По мнению аналитиков, в 2020 году динамика внутреннего валового продукта значительно уйдет в минус.
«S&P понизило прогнозируемые в базовом сценарии темпы роста ВВП РФ на 2020 год, и в настоящее время мы ожидаем сокращения экономики на 4,8%, учитывая падение внешнего спроса и негативную динамику внутреннего спроса, обусловленную мерами по сдерживанию распространения пандемии коронавируса», — говорится в сообщении агентства от 24 апреля.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ждет падения ВПП на 4–6%..