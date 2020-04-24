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24.04.2020 17:49
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Похищенной невесте с Тельмана не выйти замуж. Против её горячего жениха Уголовный кодекс и полиция

Похищенную петербургскую невесту и её жениха из Тихвина разлучит Уголовный кодекс Российской Федерации. Полиция поверила в то, что девушка была не против лишения воли, но претензии к 28-летнему влюблённому жителю Закавказья у правоохранителей всё равно остались.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 апреля, в отношении пылкого гражданина Азербайджана возбуждено дело о хулиганстве.

«Кроме того, в отношении несостоявшегося «жениха» составлен административный протокол о нарушении миграционного законодательства, так как он находится в нашей стране незаконно. Судом вынесено решение о принудительном выдворении нарушителя за пределы России. Сейчас мужчину доставляют в Центр временного содержания для иностранных граждан для дальнейшего выдворения», — рассказали в пресс-службе.

Вероятно, влюблённому Ромео придётся томиться в ЦВС до конца коронавирусной пандемии, потому что МВД в этот период решило не депортировать иностранцев.

25-летнюю кареглазую петербурженку украли от парадной дома 44 по улице Тельмана. Камера зафиксировала, как двое в масках держат под руки кричащую мать, а третий хватает предмет своего обожания и запихивает в автомобиль. Похитителей задержали в Тихвинском районе. Жертву вернули домой, оказалось, что она была не против сего спектакля.

«Напомним, что полиция Петербурга принципиально жестко реагирует на все инциденты, которые не укладываются в нормы закона и общественного поведения, такие как хулиганская стрельба или ритуальное умерщвление животных», — предупреждает полицейский главк всех блюстителей кавказских традиций.

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Комментарии (8)

hal9000
шел 21 век..так по традиции надо было на коне прискакать с кинжалом,в папахе аля гнездо аиста..а на машине..что это??..это смех..вороны ито смеялись наверно которые там на дереве сидели..
261052481
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SanNik
А если канибалы из Африки приедут, то мы тоже должны спокойно смотреть как они жрут людей, потому что у них так принято?
Либо окультуривайтесь и превращайтесь в граждан - либо обратно домой к себе в аул и там творите свои увлечения, обычаи и прочую средневековую дичь.
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