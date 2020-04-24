Похищенной невесте с Тельмана не выйти замуж. Против её горячего жениха Уголовный кодекс и полиция
Похищенную петербургскую невесту и её жениха из Тихвина разлучит Уголовный кодекс Российской Федерации. Полиция поверила в то, что девушка была не против лишения воли, но претензии к 28-летнему влюблённому жителю Закавказья у правоохранителей всё равно остались.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 апреля, в отношении пылкого гражданина Азербайджана возбуждено дело о хулиганстве.
«Кроме того, в отношении несостоявшегося «жениха» составлен административный протокол о нарушении миграционного законодательства, так как он находится в нашей стране незаконно. Судом вынесено решение о принудительном выдворении нарушителя за пределы России. Сейчас мужчину доставляют в Центр временного содержания для иностранных граждан для дальнейшего выдворения», — рассказали в пресс-службе.
Вероятно, влюблённому Ромео придётся томиться в ЦВС до конца коронавирусной пандемии, потому что МВД в этот период решило не депортировать иностранцев.
25-летнюю кареглазую петербурженку украли от парадной дома 44 по улице Тельмана. Камера зафиксировала, как двое в масках держат под руки кричащую мать, а третий хватает предмет своего обожания и запихивает в автомобиль. Похитителей задержали в Тихвинском районе. Жертву вернули домой, оказалось, что она была не против сего спектакля.
«Напомним, что полиция Петербурга принципиально жестко реагирует на все инциденты, которые не укладываются в нормы закона и общественного поведения, такие как хулиганская стрельба или ритуальное умерщвление животных», — предупреждает полицейский главк всех блюстителей кавказских традиций.