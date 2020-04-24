Похищенной невесте с Тельмана не выйти замуж. Против её горячего жениха Уголовный кодекс и полиция

Похищенную петербургскую невесту и её жениха из Тихвина разлучит Уголовный кодекс Российской Федерации. Полиция поверила в то, что девушка была не против лишения воли, но претензии к 28-летнему влюблённому жителю Закавказья у правоохранителей всё равно остались.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 апреля, в отношении пылкого гражданина Азербайджана возбуждено дело о хулиганстве.



«Кроме того, в отношении несостоявшегося «жениха» составлен административный протокол о нарушении миграционного законодательства, так как он находится в нашей стране незаконно. Судом вынесено решение о принудительном выдворении нарушителя за пределы России. Сейчас мужчину доставляют в Центр временного содержания для иностранных граждан для дальнейшего выдворения», — рассказали в пресс-службе.

