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23.04.2020 17:40
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Видеозапись похищения девушки в Петербурге: один уносил, двое прикрывали

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео похищения «невесты» в Невском районе Петербурга. Исполнители заранее распределили роли.

Установленная в парадной 44-го дома на улице Тельмана камера запечатлела потерпевшую, которая вышла на улицу в сопровождении другой женщины. Из темной «Мазды» выскочили три человека в медицинских масках. Они знали, что делать: низкорослый похититель схватил 25-летнюю цель, его компаньоны не давали спутнице вмешаться.

«Мазда» уехала с запихнутой в салон потерпевшей и одним похитителем, а двое выбежали из обзора камеры. Через четыре дома они прыгнули в ВАЗ и тоже скрылись. Бросившийся в погоню брат жертвы забег проиграл.

Кортеж с похищенной успел доехать до Тихвинского района. Подозреваемых задержали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Noisymouse
Статьи за похищение не будет - "дэвушк" не возражает, в отличие от ее родителей. Похищение - уже второй раз. В первый раз тоже искали с полицией по заявлению родителей. Штраф бы хороший нужно за такие приключения. А порочное дитя срочно замуж, а то ее так и будут по машинам таскать.
Zloi_prohozhiy
типичное неадекватное поведение. Кстати, тот Азербайджанец, который то ли ножом, то ли битой водителю школьного автобуса угрожал, уже вышел?
kuk-vasyusha
Как мы скучно живем!))) то ли дело южнороссияне!
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