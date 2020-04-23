Установленная в парадной 44-го дома на улице Тельмана камера запечатлела потерпевшую, которая вышла на улицу в сопровождении другой женщины. Из темной «Мазды» выскочили три человека в медицинских масках. Они знали, что делать: низкорослый похититель схватил 25-летнюю цель, его компаньоны не давали спутнице вмешаться.



«Мазда» уехала с запихнутой в салон потерпевшей и одним похитителем, а двое выбежали из обзора камеры. Через четыре дома они прыгнули в ВАЗ и тоже скрылись. Бросившийся в погоню брат жертвы забег проиграл.

