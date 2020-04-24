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24.04.2020 12:52
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Сотрудники ГИБДД прибыли на Петергофское шоссе по вызову и едва добудились виновника торжества

С неожиданным казусом столкнулись 24 апреля сотрудники ГИБДД и скорой помощи в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», около 11 часов полицейские прибыли по вызову на Петергофское шоссе, у пересечения с улицей Пионерстроя. Вызвал их автомобилист, которого подрезал 36-летний мужчина на «Лексусе». Обиженный автомобилист догнал «Лексус», прижал его к обочине и сказал водителю ждать полицию. Тот не стал никуда скрываться, остался ждать — и уснул.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/dorinspb" class="_">vk.com/dorinspb</a>
Кадр из видео в vk.com/dorinspb
Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/dorinspb" class="_">vk.com/dorinspb</a>
Кадр из видео в vk.com/dorinspb
Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/dorinspb" class="_">vk.com/dorinspb</a>
Кадр из видео в vk.com/dorinspb

Пробуждение сняли на камеру. На записи видно, что мужчина и правда спит. К машине подходят сотрудники ГИБДД, медики и заявитель. Медик явно удивлена: «Обалдеть! Какая кома? Какой ноль?». «Алкогольная кома», — иронизирует заявитель. После того, как водителя вывели из салона, медработник резюмировала: «Алкогольное, скорее всего. Его везти надо на освидетельствование».

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Комментарии (2)

lenten
Обиженный автомобилист молодец. Неизвестно, что бы этот алкаш ещё натворил.
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