Сотрудники ГИБДД прибыли на Петергофское шоссе по вызову и едва добудились виновника торжества
С неожиданным казусом столкнулись 24 апреля сотрудники ГИБДД и скорой помощи в Красносельском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», около 11 часов полицейские прибыли по вызову на Петергофское шоссе, у пересечения с улицей Пионерстроя. Вызвал их автомобилист, которого подрезал 36-летний мужчина на «Лексусе». Обиженный автомобилист догнал «Лексус», прижал его к обочине и сказал водителю ждать полицию. Тот не стал никуда скрываться, остался ждать — и уснул.
Пробуждение сняли на камеру. На записи видно, что мужчина и правда спит. К машине подходят сотрудники ГИБДД, медики и заявитель. Медик явно удивлена: «Обалдеть! Какая кома? Какой ноль?». «Алкогольная кома», — иронизирует заявитель. После того, как водителя вывели из салона, медработник резюмировала: «Алкогольное, скорее всего. Его везти надо на освидетельствование».