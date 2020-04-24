Путин назначил днем окончания Второй мировой войны 3 сентября

Президент России подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Документ 24 апреля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Новое положение направлено, как указано в сопроводительной справке, на «укрепление исторических основ и патриотических традиций, сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества».



При этом в обществе не было единого мнения о необходимости смены ранее утвержденной даты. Так, после того, как закон был утвержден Госдумой, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Совфеду с позицией о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября — в День памяти жертв теракта в Беслане. Однако глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что считает избыточной шумиху вокруг этого закона. Тем более что, по ее мнению, он восстанавливает историческую справедливость и не предполагает каких-либо праздничных мероприятий в эту дату.

