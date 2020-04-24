В ЗакСе Петербурга появится час исполнительной власти. На вопросы депутатов будут отвечать главы районов и комитетов
В Заксобрании Петербурга может появиться час органов исполнительной власти, где чиновникам — главам районов и комитетов предстоит рассказывать о ходе реализации стратегии социально-экономического развития города. Соответствующее постановление 24 апреля одобрили на заседании парламентского комитета по законодательству.
Постановление Заксобрания, которое теперь предстоит одобрить депутатам, вносит изменения в регламент работы парламента. Согласно проекту документа, не реже одного раза в квартал на заседании в Мариинском дворце будет проходить «час исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга». При этом приглашенный чиновник должен присутствовать на «часе» лично. В случае «прогула» ЗакС может рассмотреть возможность обращения к губернатору с просьбой привлечь не явившегося на заседание к ответственности.
«Уже долгое время в стенах Мариинского дворца проходит «Час муниципальных образований», благодаря которому удается в оперативном порядке разрешить многие вопросы. На наш взгляд, такую же практику нужно перенести и на глав районов, которые в рамках своих выступлений будут представлять конкретные цифры, конкретные данные, конкретный план действий по решению тех или иных вопросов», — прокомментировал предложенное нововведение председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.
Напомним, в середине апреля депутаты на заседании раскритиковали работу главы Кировского района Сергея Иванова. По итогам заседания парламент поддержал депутатский запрос единоросса Андрея Васильева в адрес губернатора Александра Беглова. В нем главе города предлагается оценить действия районного чиновника, который, как заявлял Васильев, отказался предоставить простаивающий автомобиль центру соцобслуживания населения для развозки необходимого тем, кто находится на самоизоляции.