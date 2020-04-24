В ЗакСе Петербурга появится час исполнительной власти. На вопросы депутатов будут отвечать главы районов и комитетов

В Заксобрании Петербурга может появиться час органов исполнительной власти, где чиновникам — главам районов и комитетов предстоит рассказывать о ходе реализации стратегии социально-экономического развития города. Соответствующее постановление 24 апреля одобрили на заседании парламентского комитета по законодательству.

Постановление Заксобрания, которое теперь предстоит одобрить депутатам, вносит изменения в регламент работы парламента. Согласно проекту документа, не реже одного раза в квартал на заседании в Мариинском дворце будет проходить «час исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга». При этом приглашенный чиновник должен присутствовать на «часе» лично. В случае «прогула» ЗакС может рассмотреть возможность обращения к губернатору с просьбой привлечь не явившегося на заседание к ответственности.