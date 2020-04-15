Депутаты ЗакСа сдружились против главы Кировского района. Его действия предложат оценить Беглову

На заседании ЗакСа, трансляция которого ведется на сайте парламента, депутат Андрей Васильев представил на рассмотрение коллег запрос на имя губернатора города. В документе говорится, что районному центру комплексного соцобслуживания населения не хватает транспорта для доставки продуктов и лекарств пожилым жителям. Выход нашелся: у местного театра простаивает микроавтобус. Однако глава района Сергей Иванов отказался согласовать предоставление транспорта.

Между тем, отмечается в запросе, в Кировском районе почти 100 тысяч пенсионеров; более 6 тысяч жителей блокадного Ленинграда; 2,5 тысячи инвалидов первой группы; 2 тысячи многодетных семей; 28,6 тыс. инвалидов второй группы. Тогда как в штаб Кировского района, утверждается в запросе Васильева со ссылкой на отчет чиновника, поступило всего 18 запросов о помощи.



Беспартийный Максим Резник отметил, что «глава Кировского района — один из наиболее выдающихся держиморд» и поинтересовался у Васильева, не пора ли согласовывать кандидатуры глав районов с Заксобранием. Сергей Никешин напомнил, что в последнее время Александр Беглов не отвечает на депутатские запросы, а только присылает справку. В случае с Ивановым, не исключил депутат, ее будет готовить сам глава администрации Иванов. И предложил воспользоваться инструментом парламентского расследования.



«Я не понаслышке знаю об управленческих талантах Серея Иванова. Меня удивляет, как такому человеку можно было доверить управление районом», — взял слово депутат-коммунист Александр Рассудов и поинтересовался, почему до сих пор на Канонерском острове нет аптеки. По словам Васильева, такие попытки предпринимались трижды.

