Депутаты ЗакСа сдружились против главы Кировского района. Его действия предложат оценить Беглову
Законодательное собрание направит депутатский запрос губернатору Петербурга Александру Беглову, которому предстоит оценить действия руководителя Кировского района Сергея Иванова. Чиновник, утверждается в документе, отказался дать микроавтобус «Театра у Нарвских ворот» центру соцобслуживания для развозки продуктов пожилым жителям. Предложение 15 апреля поддержали 39 членов парламента.
На заседании ЗакСа, трансляция которого ведется на сайте парламента, депутат Андрей Васильев представил на рассмотрение коллег запрос на имя губернатора города. В документе говорится, что районному центру комплексного соцобслуживания населения не хватает транспорта для доставки продуктов и лекарств пожилым жителям. Выход нашелся: у местного театра простаивает микроавтобус. Однако глава района Сергей Иванов отказался согласовать предоставление транспорта.
Между тем, отмечается в запросе, в Кировском районе почти 100 тысяч пенсионеров; более 6 тысяч жителей блокадного Ленинграда; 2,5 тысячи инвалидов первой группы; 2 тысячи многодетных семей; 28,6 тыс. инвалидов второй группы. Тогда как в штаб Кировского района, утверждается в запросе Васильева со ссылкой на отчет чиновника, поступило всего 18 запросов о помощи.
Беспартийный Максим Резник отметил, что «глава Кировского района — один из наиболее выдающихся держиморд» и поинтересовался у Васильева, не пора ли согласовывать кандидатуры глав районов с Заксобранием. Сергей Никешин напомнил, что в последнее время Александр Беглов не отвечает на депутатские запросы, а только присылает справку. В случае с Ивановым, не исключил депутат, ее будет готовить сам глава администрации Иванов. И предложил воспользоваться инструментом парламентского расследования.
«Я не понаслышке знаю об управленческих талантах Серея Иванова. Меня удивляет, как такому человеку можно было доверить управление районом», — взял слово депутат-коммунист Александр Рассудов и поинтересовался, почему до сих пор на Канонерском острове нет аптеки. По словам Васильева, такие попытки предпринимались трижды.
«Есть одни главы районов, есть другие. Которые дискредитируют власть! А их пестовать продолжают!» — поддержал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.
Губернатору предстоит ответить на вопросы, считает ли он необходимым провести служебную проверку в отношении Иванова и в случае подтверждения информации применить санкции вплоть до увольнения. А также — какое количество жителей района нуждаются в помощи с доставкой продуктовых наборов и лекарств и какому количеству людей эта помощь была оказана. Кроме того, депутаты спрашивают, не считает ли губернатор целесообразным поручить руководителям исполнительных органов власти забыть про бюрократию и формализм в ситуации режима повышенной готовности из-за коронавируса.