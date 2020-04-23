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23.04.2020 20:07
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В Петербурге на карантин из-за подтвержденного COVID-19 закрылся еще один роддом

Еще один родильный дом закрылся на карантин и не принимает рожениц. Четвертым по счету стало учреждение на проспекте Солидарности в Невском районе Петербурга.

О закрытии роддома 23 апреля сообщается на сайте учреждения. С сегодняшнего дня и до «особого распоряжения Комитета по здравоохранению» новых пациентов роддом №18 не принимает, выписка проводится в плановом режиме.

В сообщении отмечается, что у одной из пациенток было подтверждено заражение COVID-19.

Карантин уже пережил 16 роддом, полную дезинфекцию провели в 10, 27 апреля он вновь начнет прием. 16 апреля коронавирус нашли в роддоме №17.

По распоряжению комитета по здравоохранению, пациенток с признаками ОРВИ принимает только 16-й роддом.

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Комментарии (3)

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