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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 21:30
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Уже третий роддом в Петербурге закрылся на коронавирусный карантин

Роддом №17 в Невском районе Петербурга закрыт для приёма рожениц. Об этом сообщается в группе учреждения в «ВКонтакте» 16 марта.

«Родильный дом №17 на данный момент закрыт для приёма рожениц на неопределённый срок. Выписка осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В приёмной роддома на Леснозаводской улице уточнили, что в учреждении введён карантин по коронавирусу.

Ранее на карантин закрылся роддом №10 на улице Тамбасова в Красносельском районе. COVID-19 подтвердился у петербурженки из родильного дома №16 во Фрунзенском районе.

© Фонтанка.Ру

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