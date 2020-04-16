Уже третий роддом в Петербурге закрылся на коронавирусный карантин

Роддом №17 в Невском районе Петербурга закрыт для приёма рожениц. Об этом сообщается в группе учреждения в «ВКонтакте» 16 марта.

«Родильный дом №17 на данный момент закрыт для приёма рожениц на неопределённый срок. Выписка осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В приёмной роддома на Леснозаводской улице уточнили, что в учреждении введён карантин по коронавирусу.

Ранее на карантин закрылся роддом №10 на улице Тамбасова в Красносельском районе. COVID-19 подтвердился у петербурженки из родильного дома №16 во Фрунзенском районе.