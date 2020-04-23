Запрет банкетов и одноразовая посуда. Роспотребнадзор рассказал о работе кафе после самоизоляции

«Подготовлены рекомендации для различных видов деятельности по организации работы в условиях сохранения рисков распространения коронавируса, в том числе для предприятий общественного питания. Подобные рекомендации призваны снизить риски инфицирования при посещении общественных мест и предусматривают поэтапный выход из режима ограничений», — цитирует https://ria.ru/20200423/1570471318.html 23 апреля заявление Роспотребнадзора РИА «Новости».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработала несколько стадий снятия коронавирусных ограничений для предприятий общепита.

В режиме самоизоляции все предприятия общепита работают только на вынос или через доставку. При улучшении ситуации надзорное ведомство допускает открытие небольших кафе до 50 квадратов, которые вмещают не более 10 человек. При этом все банкеты запрещены, а расстояние между столами должно быть около метра. На этом этапе рекомендуется использовать одноразовую посуду или проводить дезинфекцию многоразовой.

В третьем режиме, который называется «стабилизация», чиновники разрешат открыть кафе, где помещается не более 20 человек. Уже доступны становятся банкеты, но при условии, что между столами расстояние в метр.

Последний, или штатный, режим вводится, когда в регионе нет зараженных, а в стране будет наблюдаться «стойкая тенденция к снижению заболеваемости». На этом этапе Роспотребнадзор допускает работу всех предприятий общепита, но с соблюдением санитарных норм.