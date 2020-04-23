«Никто не говорит, что мы Родину не любим». Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова не ожидала агрессивной критики сериала о судьбе раскулаченных крестьян в Татарской ССР «Зулейха открывает глаза». Об этом она заявила во время прямого эфира в Инстаграме на странице фонда «Подари жизнь» 22 апреля.
«Это сериал для второго канала, он точно не будет таким жестким, как было то время. Мне казалось, что там все приглажено. Я думала, что критика будет со стороны людей, которые читали Шаламова, Солженицына. Они скажут: «Ребята, вы тут развели пионерский лагерь, не очень это похоже на пересыльные лагеря". Эти годы — трагическая страница нашей истории. И никто не говорит, что мы Родину не любим. Это было. Было страшно»», — отметила она.
Хаматова поблагодарила своих критиков. По ее словам, она также получила много добрых слов и поддержку.
«Давайте сделаем онлайн-конференцию, я с радостью в ней поучаствую. Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости, какие только хотели, но переведете деньги в фонд «Подари жизнь», — заявила Хаматова.
Снятый по книге Гузель Яхиной сериал «Зулейха открывает глаза» транслировался по каналу «Россия». И, если оригинальная история получила множество восторженных отзывов, то фильм встретили холодно. Картину попросили проверить на оскорбление чувств верующих, а на сыгравшую главную роль Чулпану Хаматову обрушился поток личных оскорблений.
Фонд «Подари жизнь», учредителем которого является Хаматова, специализируется на помощи в лечении детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.