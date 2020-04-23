«Никто не говорит, что мы Родину не любим». Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова не ожидала агрессивной критики сериала о судьбе раскулаченных крестьян в Татарской ССР «Зулейха открывает глаза». Об этом она заявила во время прямого эфира в Инстаграме на странице фонда «Подари жизнь» 22 апреля.

«Это сериал для второго канала, он точно не будет таким жестким, как было то время. Мне казалось, что там все приглажено. Я думала, что критика будет со стороны людей, которые читали Шаламова, Солженицына. Они скажут: «Ребята, вы тут развели пионерский лагерь, не очень это похоже на пересыльные лагеря". Эти годы — трагическая страница нашей истории. И никто не говорит, что мы Родину не любим. Это было. Было страшно»», — отметила она.