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18.04.2020 22:00
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Оскорбительный интим в мечети. Мусульмане просят проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Сериал «Зулейха открывает глаза» по роману писательницы Гузель Яхиной хотят проверить на предмет оскорбления чувств верующих. Об это 18 апреля рассказал член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод. Он заявил, что обратится в Национальную ассоциацию телерадиовещателей и в Общественную коллегию по жалобам на прессу с просьбой проанализировать реплики и сцены в многосерийном фильме.

К Броду якобы обратились представители Духовного собрания мусульман России, которых оскорбило, что в одной из серий именами реальных муфтиев были названы политзаключённые.

«С какой целью это было сделано непонятно. Автор романа Гузель Яхина также абсолютно не в курсе этого вопроса, то есть авторы сценария, режиссер фильма, которые видимо не отдавали себе отчета в том, что такое упоминание может вызвать недоумение, раздражение, обиду со стороны мусульман РФ», - пояснил правозащитник.

Кроме того, по словам Брода, верующих возмутили интимные сцены в мечети. «Это они расценивают как оскорбление чувств верующих», - сказал он.

Сериал «Зулейха открывает глаза» в начале недели начал транслироваться на канале «Россия». И, если книга Яхиной собрала множество восторженных отзывов, то фильм получил жесткую критику. Так, например, «Коммунисты России» просили остановить показ, так как картина, по их мнению, исторически не точна и разобщает людей перед Днём Победы.

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Комментарии (18)

Devis
"Кроме того, по словам Брода, верующих возмутили интимные сцены в мечети. «Это они расценивают как оскорбление чувств верующих», - сказал он." Так подайте в суд на авторов сериала и всех остальных, в чем проблема! Или надо пропиарится через госов обязательно?
Devis
"именами реальных муфтиев были названы политзаключённые." А что, имена запатентованы? Больше такими никого называть нельзя?
mm77
Пророк любил красные одежды. А какое отношение имеют люди снявшие этот сериал к татарам. Будет настроение - обязательно прочитаю книгу, к такому чтению необходимо внимательно подходить. Например английское чтение про Нарнию - это зеркало 2 мировой с точки зрения “островитян”. Да, и у Шекспира есть строки о сватовстве к их Королеве. Там потом он ее по “отчеству” назвал, ну “милые бранятся...” Вообще давайте к литературе повнимательней относится, я понимаю марвел-комиксы-картинки, но у Нас есть авторы и посерьезнее.😊
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