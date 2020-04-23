Два корпуса клиники Петра Великого закрыли на карантин. Ее готовили к приему зараженных коронавирусом

«Организовать с 16 апреля обсерватор в павильонах 13 и 15, обеспечить изоляцию контактных на срок 14 календарных дней, считая с даты последнего заболевшего. В случае появления у пациентов и персонала признаков респираторной инфекции или получения положительных результатов лабораторного исследования на COVID-19 обеспечить немедленную госпитализацию в инфекционный стационар», - велела Башкетова.

Как стало известно «Фонтанке» 23 апреля, глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова вынесла постановление об ограничительных мероприятиях в клинике еще неделю назад.

Главный санитарный врач Петербурга закрыла два корпуса клиники Петра Великого вместе с пациентами и медперсоналом. У хирурга-онколога, работающего в нескольких больницах города, нашли коронавирус.

В корпусах 13 и 15 (их называют павильонами) расположены два онкологических отделения, два хирургических, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для больных хирургического профиля, а также два операционных блока.



«Пациентов много. Никто не приходит и не уходит. Обсервацию снимут через две недели после того, как отрицательный результат покажут третьи пробы. А еще вторых не было», - сообщили «Фонтанке» на одном из отделений клиники.



Подтвержденный коронавирус есть по меньшей мере у одного медика, работающего в онкологическом отделении, выяснило наше издание. Это известный в Петербурге хирург-онколог. Он также практикует в других клиниках, в том числе частных.



Пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга сообщила «Фонтанке», что о постановлении главного санврача и закрытии корпусов клиники Петра Великого на Пискаревском проспекте слышит впервые.



На частичном карантине находится городской онкологический диспансер на проспекте Ветеранов. Независимый профсоюз «Альянс врачей» заявил, что у главного врача Эльдара Топузова заболели коронавирусом родственники, но он не самоизолировался. Медик подтвердил, что его брат и сын действительно заражены, но работают в других учреждениях и проживают отдельно. На карантин отделения онкодиспансера отправили 17 апреля — на следующий день после клиники Петра Великого.

