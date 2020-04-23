Два корпуса клиники Петра Великого закрыли на карантин. Ее готовили к приему зараженных коронавирусом
Главный санитарный врач Петербурга закрыла два корпуса клиники Петра Великого вместе с пациентами и медперсоналом. У хирурга-онколога, работающего в нескольких больницах города, нашли коронавирус.
Как стало известно «Фонтанке» 23 апреля, глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова вынесла постановление об ограничительных мероприятиях в клинике еще неделю назад.
«Организовать с 16 апреля обсерватор в павильонах 13 и 15, обеспечить изоляцию контактных на срок 14 календарных дней, считая с даты последнего заболевшего. В случае появления у пациентов и персонала признаков респираторной инфекции или получения положительных результатов лабораторного исследования на COVID-19 обеспечить немедленную госпитализацию в инфекционный стационар», - велела Башкетова.
В корпусах 13 и 15 (их называют павильонами) расположены два онкологических отделения, два хирургических, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для больных хирургического профиля, а также два операционных блока.
«Пациентов много. Никто не приходит и не уходит. Обсервацию снимут через две недели после того, как отрицательный результат покажут третьи пробы. А еще вторых не было», - сообщили «Фонтанке» на одном из отделений клиники.
Подтвержденный коронавирус есть по меньшей мере у одного медика, работающего в онкологическом отделении, выяснило наше издание. Это известный в Петербурге хирург-онколог. Он также практикует в других клиниках, в том числе частных.
Пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга сообщила «Фонтанке», что о постановлении главного санврача и закрытии корпусов клиники Петра Великого на Пискаревском проспекте слышит впервые.
На частичном карантине находится городской онкологический диспансер на проспекте Ветеранов. Независимый профсоюз «Альянс врачей» заявил, что у главного врача Эльдара Топузова заболели коронавирусом родственники, но он не самоизолировался. Медик подтвердил, что его брат и сын действительно заражены, но работают в других учреждениях и проживают отдельно. На карантин отделения онкодиспансера отправили 17 апреля — на следующий день после клиники Петра Великого.
Больница на Пискаревском проспекте является базой Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Это одно из семи федеральных учреждений в Петербурге, куда будут доставлять зараженных новой коронавирусной инфекцией. По словам ректора СЗГМУ Сергея Сайганова, клиника Петра Великого готова предоставить 264 койки.
За апрель карантин по коронавирусу затронул в Петербурге НИИ им. Вредена, Покровскую больницу, Александровскую, Введенскую, Святого Георгия, Николаевскую, несколько родильных домов.
В России умерли 540 человек с COVID-19, общее число зараженных превысило 57 тысяч. В Петербурге зарегистрированы 2267 подтвержденных случаев и 14 смертей.