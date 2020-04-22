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22.04.2020 19:41
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Дорожный ремонт ограничил Индустриальный, а реконструкция теплосети до сентября сузит улицу Жукова

С 22 и 24 апреля в Петербурге вступают в силу ограничения движения транспорта в Красногвардейском и Калининском районах. В первом начались дорожные работы, а во втором до осени будут ремонтировать теплосети.

Как сообщает 22 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 22 апреля по 11 мая ограничено движение транспорта по Индустриальному проспекту от Ириновского проспекта до проспекта Ударников. ООО «АСП Северо-Запад» ремонтирует там дорогу.

Фото: ГАТИ Петербурга

C 24 апреля по 11 мая и с 26 мая по 14 сентября в связи с работами АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по реконструкции тепловой сети будет закрыто направление движения по улице Жукова от Чичуринского переулка к дому 26 по улице Жукова. С 12 по 25 мая движение там перекроют. Объезд предполагается по маршруту: Полюстровский проспект, Чугунная улица, Кондратьевский пропект, Минеральная улица, Арсенальная улица, улица Ватутина.

Помимо этого с 24 апреля по 14 сентября закроют направление движения по Чичуринскому переулку от Полюстровского проспекта к улице Жукова. Объезд предусмотрен по Полюстровскому проспекту, Чугунной улице, улице Жукова, Кондратьевскому проспекту, Минеральной улице, Арсенальной улице и улице Ватутина.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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