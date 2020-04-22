С 22 и 24 апреля в Петербурге вступают в силу ограничения движения транспорта в Красногвардейском и Калининском районах. В первом начались дорожные работы, а во втором до осени будут ремонтировать теплосети.



Как сообщает 22 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 22 апреля по 11 мая ограничено движение транспорта по Индустриальному проспекту от Ириновского проспекта до проспекта Ударников. ООО «АСП Северо-Запад» ремонтирует там дорогу.