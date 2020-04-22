Беглов попросил федеральных денег и дополнительное оборудования для перепрофилирования больниц под коронавирусных пациентов

Помощь в поставках дополнительного медицинского оборудования и средств защиты для врачей попросил оказать Петербургу губернатор Александр Беглов. Об этом он заявил на онлайн заседании, которое проводил председатель правительства Михаил Мишустин 22 апреля.



Дополнительное оборудование необходимо для перепрофилирования больниц под лечение пациентов с COVID-19. Также Беглов попросил согласовать возможность использовать федеральные средства для развертывания в регионах дополнительных госпиталей, где будут лечить лёгких коронавирусных пациентов, уточнили в пресс-службе губернатора.

