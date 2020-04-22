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22.04.2020 11:53
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На Балтийском вокзале спасатели и сотрудники ОЖД провели полную дезинфекцию

Средствами, безопасными для людей и животных, в Петербурге провели обработку помещений Балтийского вокзала. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ОЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»

Комплексная дезинфекция в рамках мероприятий против распространения коронавируса проводилась силами сотрудников Северо-Западной дирекции железнодорожных вокзалов совместно с Невским спасательным центром при петербургском МЧС РФ. Обрабатывали все помещения вокзала, включая служебные, предназначенные для персонала.

До конца апреля и на майских праздниках мероприятия по обработке будут проводиться на всех крупных вокзалах Петербурга.

Помимо дезинфекции, на объектах Октябрьской магистрали проводится усиленная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений, нанесение специальной разметки и навигации для пассажиров для соблюдения социальной дистанции.

«Фонтанка» уже показывала, как убирали главный вокзал Петербурга — Московский.

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Комментарии (1)

ussr_5e4d4b41561db
вообще такие обработки должны быть на постоянной основе, а не разовой акцией быть.
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