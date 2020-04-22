На Балтийском вокзале спасатели и сотрудники ОЖД провели полную дезинфекцию
Средствами, безопасными для людей и животных, в Петербурге провели обработку помещений Балтийского вокзала. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ОЖД.
Комплексная дезинфекция в рамках мероприятий против распространения коронавируса проводилась силами сотрудников Северо-Западной дирекции железнодорожных вокзалов совместно с Невским спасательным центром при петербургском МЧС РФ. Обрабатывали все помещения вокзала, включая служебные, предназначенные для персонала.
До конца апреля и на майских праздниках мероприятия по обработке будут проводиться на всех крупных вокзалах Петербурга.
Помимо дезинфекции, на объектах Октябрьской магистрали проводится усиленная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание помещений, нанесение специальной разметки и навигации для пассажиров для соблюдения социальной дистанции.
«Фонтанка» уже показывала, как убирали главный вокзал Петербурга — Московский.